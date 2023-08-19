Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Иллюстрация

«Постоянная вонь и крысы». Омичи рассказали о свалке на Осоавиахимовской

19 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Омска пожаловались на свалку мусора на площадке по сбору отходов

По словам местных жителей, мусор на площадку привозят со всей округи.

Жители Омска рассказали о свалке на улице Осоавиахимовская рядом с домом № 159. По словам местных, там установили площадку для сбора отходов, так как вокруг частный сектор. Но вывозят мусор с нее нерегулярно.

«Мусор везут со всех Северных, в основном на грузовых „Газелях“. Постоянная вонь, мыши, крысы уже у нас в подвале. Баки постоянно стоят на проезжей части. На месте мусорки раньше была тропинка, по ней дети шли в школу, так как через дорогу находится школа №113, сейчас же они идут прямо по дороге, что небезопасно. Напротив колонка питьевой воды, что не разрешено по нормам», — рассказал омич Александр Северный в паблике «ЧП Омск».

Александр добавил, что местные жители писали жалобы в различные инстанции, но получали в ответ лишь отписки.

Фото: ЧП Омск

Ранее жители Омска пожаловались на свалку после кронирования деревьев на улице Бульварной. В администрации города проблему пообещали решить.

Никому нет дела. Омичи рассказали о свалке из спиленных деревьев после кронирования
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Мусор#Вывоз мусора#Свалка#Несанкционированная свалка#Жалоба#Город#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока
Сегодня, 06:19
Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе
Сегодня, 06:54
Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных
Сегодня, 03:15
«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах
Сегодня, 07:36
10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы
Сегодня, 03:44
Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета
Сегодня, 04:25