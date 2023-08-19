«Постоянная вонь и крысы». Омичи рассказали о свалке на Осоавиахимовской

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Жители Омска рассказали о свалке на улице Осоавиахимовская рядом с домом № 159. По словам местных, там установили площадку для сбора отходов, так как вокруг частный сектор. Но вывозят мусор с нее нерегулярно.
«Мусор везут со всех Северных, в основном на грузовых „Газелях“. Постоянная вонь, мыши, крысы уже у нас в подвале. Баки постоянно стоят на проезжей части. На месте мусорки раньше была тропинка, по ней дети шли в школу, так как через дорогу находится школа №113, сейчас же они идут прямо по дороге, что небезопасно. Напротив колонка питьевой воды, что не разрешено по нормам», — рассказал омич Александр Северный в паблике «ЧП Омск».
Александр добавил, что местные жители писали жалобы в различные инстанции, но получали в ответ лишь отписки.
Ранее жители Омска пожаловались на свалку после кронирования деревьев на улице Бульварной. В администрации города проблему пообещали решить.