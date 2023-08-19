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Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе

19 августа 2023, 06:54
Фото: 1MI
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В августе омичи чаще всего ходили в кинотеатры на мультфильмы и сказки

Лидером проката в последние недели стал французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы».

За три недели августа омичи чаще всего ходили в кино на мультфильмы и сказки. Так, согласно данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, самой большой популярностью у жителей региона пользовался французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Он собрал в омском прокате 3,514 млн рублей. Ленту посмотрели почти 18 тысяч зрителей.

Вторую строчку занимает российская семейная приключенческая комедия «Баба Яга спасает мир». Фильм посмотрели более 16 тысяч омичей. Сборы составили 3,320 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров комедия «За Палыча!». В Омске на нее пришли 10,6 тысяч зрителей и отдали за билеты 2,3 млн рублей.

В кинотеатрах Омска также идут фильмы: «Жанна Дюбарри», «Без обид», «Астрал 5: Красная дверь», «Свидетель», «Два, три, демон приди» и другие.

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#Евгений Игишев#Кинотеатры#Кинотеатр#Сборы#Развлечения#Культура#Общество#Омск#Омская область
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