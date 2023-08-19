Омич украл у медсестры смартфон, пока она отлучалась из кабинета

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В полицию Омска с заявлением о краже смартфона обратилась 44-летняя участковая медсестра городской больницы № 3 на улице Энергетиков. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, а когда отлучилась из кабинета, у нее пропал мобильный телефон.
Полицейские заподозрили в краже 53-летнего местного жителя. Он трижды заходил в кабинет потерпевшей. Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
Злоумышленника задержали на проспекте Культуры, мужчина направлялся в ломбард, чтобы продать телефон.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет колонии.
Ранее Город55 рассказывал, как в Полтавском районе двое подростков украли велосипед из незапертого гаража у местного жителя. Полицейские раскрыли преступление по следам обуви.