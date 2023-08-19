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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

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Омич украл у медсестры смартфон, пока она отлучалась из кабинета

19 августа 2023, 10:04
Фото: 1MI
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Полицейские задержали злоумышленника на пути в ломбард.

В полицию Омска с заявлением о краже смартфона обратилась 44-летняя участковая медсестра городской больницы № 3 на улице Энергетиков. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, а когда отлучилась из кабинета, у нее пропал мобильный телефон.

Полицейские заподозрили в краже 53-летнего местного жителя. Он трижды заходил в кабинет потерпевшей. Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленника задержали на проспекте Культуры, мужчина направлялся в ломбард, чтобы продать телефон.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет колонии.

Ранее Город55 рассказывал, как в Полтавском районе двое подростков украли велосипед из незапертого гаража у местного жителя. Полицейские раскрыли преступление по следам обуви.

«Вычислили по следам обуви». Школьники в Омской области попались на краже велосипеда
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#Евгений Игишев#Омск#Кража#Уголовное дело#Полиция#Происшествия#Омская область
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