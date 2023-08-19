Омич украл у медсестры смартфон, пока она отлучалась из кабинета

В полицию Омска с заявлением о краже смартфона обратилась 44-летняя участковая медсестра городской больницы № 3 на улице Энергетиков. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте, а когда отлучилась из кабинета, у нее пропал мобильный телефон.