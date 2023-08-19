Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока

Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока

19 августа 2023, 06:19
Фото: Город55
На объекте в настоящее время в три смены трудятся 166 человек.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока. На объекте в настоящее время в три смены трудятся 166 человек.

«Перекрытая половина сооружения находится в высокой степени готовности. Есть надежда, что получится открыть движение по мосту ранее 31 мая 2024 года. Полное перекрытие моста позволило бы строителям еще ускориться, но мы не можем усугубить и без того напряженный трафик между Кировским и Центральным округами», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Ремонтом моста занимается компания «СтройТраст». Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составляет без малого 2 миллиарда рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста.

Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Ленинградский мост#Ремонт#Ремонт дорог#Мэр Омска#Мэр#Город#Строительство#Транспорт#Омск#Омская область
Подпишитесь
Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе
Сегодня, 06:54
Резкое похолодание и дожди. Какая погода ждет омичей на выходных
Сегодня, 03:15
«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах
Сегодня, 07:36
10 выходных подряд. Омичам рассказали, сколько продлятся новогодние каникулы
Сегодня, 03:44
Ушел из жизни бывший завкафедрой ортопедической стоматологии омского медуниверситета
Сегодня, 04:25