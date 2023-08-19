Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 07:34
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока. На объекте в настоящее время в три смены трудятся 166 человек.
«Перекрытая половина сооружения находится в высокой степени готовности. Есть надежда, что получится открыть движение по мосту ранее 31 мая 2024 года. Полное перекрытие моста позволило бы строителям еще ускориться, но мы не можем усугубить и без того напряженный трафик между Кировским и Центральным округами», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Ремонтом моста занимается компания «СтройТраст». Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составляет без малого 2 миллиарда рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста.