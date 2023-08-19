«Ленфильм» представил новый фильм на фестивале «Короче» в Калининграде

Фильм режиссера Ирины Бас — это история о сложных взаимоотношениях между 17-летней девушкой и ее матерью, которая бросила Дашу во младенчестве. Главная героиня сбегает в Санкт-Петербург от своего отца, чтобы поступить в театральный институт и быть ближе к матери, передает newizv.ru.