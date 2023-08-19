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пресс-служба фестиваля «Короче»

«Ленфильм» представил новый фильм на фестивале «Короче» в Калининграде

19 августа 2023, 13:07
пресс-служба фестиваля «Короче»
Новую картину от киностудии «Ленфильм» под названием «Летом асфальт теплый» показали на кинофестивале дебютного кино «Короче» в Калининграде.

Фильм режиссера Ирины Бас — это история о сложных взаимоотношениях между 17-летней девушкой и ее матерью, которая бросила Дашу во младенчестве. Главная героиня сбегает в Санкт-Петербург от своего отца, чтобы поступить в театральный институт и быть ближе к матери, передает newizv.ru.

В фильмографии Ирины Бас есть несколько успешных короткометражек и работа над сериалами. Картина «Летом асфальт теплый» — это ее дебют в полном метре. Режиссер выразила благодарность киностудии «Ленфильм» «за то, что они были рядом, помогали и не мешали».

Режиссер и сценарист несколько лет искали финансирование для проекта. Поиски увенчались успехом после того, как сценарий попал в «Ленфильм». Киностудия активно поддерживает кинематографистов-дебютантов, и эта премьера для «Ленфильма» знаковая.

Генеральный директор киностудии Федор Щербаков выразил благодарность за помощь в производстве фильма представителям Минкультуры, правительству Санкт-Петербурга и онлайн-кинотеатру «Старт». Он отметил, что для «Ленфильма» дебютное направление является приоритетным и его собираются развивать.

«Мы развиваем лабораторию „Ленфильм-дебют“ и очень надеемся, что этот старт, который мы даем как большая государственная студия дебютному кино, — это очень хорошая история для всего нашего российского кино», — заявил Федор Щербаков.

Премьера состоялась в Калининградском областном драмтеатре при полном зале и закончилась долгими аплодисментами. Киноведы называют фильм ярким, живым и зрительским.

Стоит отметить, что «Ленфильм» не так давно выпустил документальный фильм «Последний теплоход», который получил Гран-при и приз за звук на кинофестивале «Докер». Также в производстве студии находятся около десятка новых собственных лент.

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