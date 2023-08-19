Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня

За три недели августа омичи чаще всего ходили в кино на мультфильмы и сказки. Самой большой популярностью у жителей региона пользовался французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Он собрал в омском прокате 3,514 млн рублей. Ленту посмотрели почти 18 тысяч зрителей.