Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня

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Новость № 1. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что движение на Ленинградском мосту могут открыть раньше срока
На объекте в настоящее время в три смены трудятся 166 человек. Градоначальник выразил надежду, что мост полностью откроют раньше 31 мая 2024 года. Ремонтом занимается компания «СтройТраст». Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составляет без малого 2 миллиарда рублей.
Новость № 2. Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки
За три недели августа омичи чаще всего ходили в кино на мультфильмы и сказки. Самой большой популярностью у жителей региона пользовался французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Он собрал в омском прокате 3,514 млн рублей. Ленту посмотрели почти 18 тысяч зрителей.
Новость № 3. Омские музыканты планируют сыграть песню Егора Летова на ста гитарах
Подобный флешмоб уже проводился в Новосибирске. Местом проведения мероприятия музыканты выбрали парк Победы. Точная дата пока не известна, организаторы ориентируются на прогноз погоды, но задумку хотят воплотить в жизнь до 29 августа. В настоящее время в социальных сетях ищут желающих присоединиться к акции.