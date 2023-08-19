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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня

Движение на Ленинградском, сборы в прокате и флешмоб с песней Летова. Омск сегодня

19 августа 2023, 14:00
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что движение на Ленинградском мосту могут открыть раньше срока

На объекте в настоящее время в три смены трудятся 166 человек. Градоначальник выразил надежду, что мост полностью откроют раньше 31 мая 2024 года. Ремонтом занимается компания «СтройТраст». Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Их стоимость составляет без малого 2 миллиарда рублей.

Мэр Омска рассказал, что движение на Ленинградском мосту может открыться раньше срока
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Новость № 2. Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки

За три недели августа омичи чаще всего ходили в кино на мультфильмы и сказки. Самой большой популярностью у жителей региона пользовался французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Он собрал в омском прокате 3,514 млн рублей. Ленту посмотрели почти 18 тысяч зрителей.

Омичи потратили 7 млн на мультики и сказки. Какие фильмы популярны в регионе
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Новость № 3. Омские музыканты планируют сыграть песню Егора Летова на ста гитарах

Подобный флешмоб уже проводился в Новосибирске. Местом проведения мероприятия музыканты выбрали парк Победы. Точная дата пока не известна, организаторы ориентируются на прогноз погоды, но задумку хотят воплотить в жизнь до 29 августа. В настоящее время в социальных сетях ищут желающих присоединиться к акции.

«Все идет по плану». Омичи планируют сыграть песню Летова на ста гитарах
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#Евгений Игишев#Общество#Кинотеатры#Сборы#Прокат#Ленинградский мост#Ремонт#Город#Итоги дня#Омск#Омская область
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