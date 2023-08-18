Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области набирает сотрудников старшей и ведущей групп должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв.
Так, в департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы требуются главные и ведущие консультанты. Область профессиональной деятельности: связи с общественностью. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы, знать законы. Соискателям готовы предложить зарплату от 49 до 66 тысяч рублей.
В управление по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества ищут главных и ведущих специалистов. Требования к кандидатам те же самые: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Специалистам старшей группы должностей обещают зарплату от 36 до 49 тысяч рублей.
Документы от соискателей в министерстве принимают до 4 сентября.
Напомним, на прошлой неделе в ведомстве назначили первого заместителя министра. Антон Киселев занял место Анастасии Терпуговой, которая стала министром.