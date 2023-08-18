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В омском правительстве ищут специалистов на зарплату до 66 тысяч

Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов

18 августа 2023, 05:18
Фото: Город55

В омском правительстве ищут специалистов на зарплату до 66 тысяч

Министерство региональной политики формирует кадровый резерв.

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области набирает сотрудников старшей и ведущей групп должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв.

Так, в департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы требуются главные и ведущие консультанты. Область профессиональной деятельности: связи с общественностью. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и опыт госслужбы, знать законы. Соискателям готовы предложить зарплату от 49 до 66 тысяч рублей.

В управление по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества ищут главных и ведущих специалистов. Требования к кандидатам те же самые: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Специалистам старшей группы должностей обещают зарплату от 36 до 49 тысяч рублей.

Документы от соискателей в министерстве принимают до 4 сентября.

Напомним, на прошлой неделе в ведомстве назначили первого заместителя министра. Антон Киселев занял место Анастасии Терпуговой, которая стала министром.

В Омской области назначили первого замминистра региональной политики
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Госслужба#Госслужащие#Правительство#Общество#Политика#Омск#Омская область
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