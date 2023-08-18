Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов

В управление по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества ищут главных и ведущих специалистов. Требования к кандидатам те же самые: образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, юридическая грамотность. Специалистам старшей группы должностей обещают зарплату от 36 до 49 тысяч рублей.