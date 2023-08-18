«Замкнуло от алкоголя». В Омске задержали живодера, убившего собаку

Выяснилось, что мужчина 3 августа приехал к своему приятелю на улицу Новостройка. В квартире находились дети, которые периодические выбегали на улицу. В какой-то момент в жилище оказалась собака. Подозреваемый взял животное за задние лапы, вынес во двор и несколько раз ударил о крышку погреба, после чего бросил собаку в кусты.