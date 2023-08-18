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В Омске задержали мужчину, который убил чужую собаку

«Замкнуло от алкоголя». В Омске задержали живодера, убившего собаку

18 августа 2023, 09:06
Фото: УМВД России по Омской области

В Омске задержали мужчину, который убил чужую собаку

Хозяин животного в течение двух недель искал своего питомца.

Омские полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что мужчина 3 августа приехал к своему приятелю на улицу Новостройка. В квартире находились дети, которые периодические выбегали на улицу. В какой-то момент в жилище оказалась собака. Подозреваемый взял животное за задние лапы, вынес во двор и несколько раз ударил о крышку погреба, после чего бросил собаку в кусты.

Во время допроса мужчина объяснил свое поведение воздействием алкоголя.

Хозяин чихуахуа искал свою собаку по кличке Тимон на протяжении двух недель. В этом ему помогали неравнодушные омичи. О смерти животного стало известно 16 августа.

На живодера завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Фигуранту грозит до 3 лет колонии.

«Бил головой об гараж». В Омске живодер на глазах у людей убил собаку
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#Евгений Игишев#Полиция#Животное#Жестокое обращение с животными#Уголовное дело#Видео
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