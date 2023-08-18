«Замкнуло от алкоголя». В Омске задержали живодера, убившего собаку

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омские полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщили сегодня, 18 августа, в пресс-службе регионального УМВД.
Выяснилось, что мужчина 3 августа приехал к своему приятелю на улицу Новостройка. В квартире находились дети, которые периодические выбегали на улицу. В какой-то момент в жилище оказалась собака. Подозреваемый взял животное за задние лапы, вынес во двор и несколько раз ударил о крышку погреба, после чего бросил собаку в кусты.
Во время допроса мужчина объяснил свое поведение воздействием алкоголя.
Хозяин чихуахуа искал свою собаку по кличке Тимон на протяжении двух недель. В этом ему помогали неравнодушные омичи. О смерти животного стало известно 16 августа.
На живодера завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. Фигуранту грозит до 3 лет колонии.