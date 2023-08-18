Виталий Хоценко и Александр Артемов навестили семью участника СВО в в Усть-Ишиме

Артем Артемьев — командир взвода подразделения «Шторм». Он уроженец села Паново Усть-Ишимского района, там же окончил школу и отправился служить в десантно-штурмовые войска. После возвращения домой начал работать, однако опыт военной срочной службы спустя почти 8 лет все-таки пригодился. Мужчина участвует в специальной военной операции с прошлого сентября и отмечен наградами за выполнение боевых задач.