Виталий Хоценко и Александр Артемов навестили семью участника СВО в в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Артем Артемьев — командир взвода подразделения «Шторм». Он уроженец села Паново Усть-Ишимского района, там же окончил школу и отправился служить в десантно-штурмовые войска. После возвращения домой начал работать, однако опыт военной срочной службы спустя почти 8 лет все-таки пригодился. Мужчина участвует в специальной военной операции с прошлого сентября и отмечен наградами за выполнение боевых задач.
Артем с супругой Марией воспитывают двух сыновей. Сейчас, в отсутствие отца, справляться с детьми помогают родители. Глава региона Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артемов побывали в гостях у семьи, чтобы убедиться, что быт налажен и всё в порядке.
«В Усть-Ишимском районе навестил семью нашего бойца Артема Александровича Артемьева, который служит в зоне СВО. Сейчас он проходит службу на Донецком направлении. Земляком гордимся: парень за выполнение задач на спецоперации награжден медалью „За боевые отличия“. Пообщался с семьей. Убедился, что меры поддержки получают и ни в чем не нуждаются», — отметил Виталий Хоценко на своей страничке в одной из социальных сетей.