Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Виталий Хоценко и Александр Артемов навестили семью участника СВО в в Усть-Ишиме

Виталий Хоценко и Александр Артемов навестили семью участника СВО в в Усть-Ишиме

18 августа 2023, 08:51
Фото: Правительство Омской области
Сегодня первые лица Омской области приехали в гости к жене и детям солдата.

Артем Артемьев — командир взвода подразделения «Шторм». Он уроженец села Паново Усть-Ишимского района, там же окончил школу и отправился служить в десантно-штурмовые войска. После возвращения домой начал работать, однако опыт военной срочной службы спустя почти 8 лет все-таки пригодился. Мужчина участвует в специальной военной операции с прошлого сентября и отмечен наградами за выполнение боевых задач.

Артем с супругой Марией воспитывают двух сыновей. Сейчас, в отсутствие отца, справляться с детьми помогают родители. Глава региона Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артемов побывали в гостях у семьи, чтобы убедиться, что быт налажен и всё в порядке.

«В Усть-Ишимском районе навестил семью нашего бойца Артема Александровича Артемьева, который служит в зоне СВО. Сейчас он проходит службу на Донецком направлении. Земляком гордимся: парень за выполнение задач на спецоперации награжден медалью „За боевые отличия“. Пообщался с семьей. Убедился, что меры поддержки получают и ни в чем не нуждаются», — отметил Виталий Хоценко на своей страничке в одной из социальных сетей.
Михаил Мурашко и Виталий Хоценко навестили бойцов СВО, проходящих лечение в КМХЦ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омская область#Омск#Новости#Врио губернатора Омской области#Врио губернатора#Сво#Участник СВО
Подпишитесь
В Омске не попавший на выборы Александров проиграл суд о законности сбора подписей
Сегодня, 07:58
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
Сегодня, 03:42
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
Сегодня, 05:18
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
Сегодня, 06:30
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Сегодня, 04:21
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Вчера, 15:54