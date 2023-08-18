В Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль» на 200 мест за 5,15 млн рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
На Левом берегу в Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль». Он расположен в торговом комплексе «Магистраль» на улице Лукашевича. Ресторан рассчитан на 200 мест, площадь помещения составляет 460 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 5,15 млн рублей.
В объявлении говорится, что с торговым центром заключен долгосрочный договор аренды. Собственник утверждает, что оборот заведения составляет от 3 до 8 млн рублей в месяц. Продают ресторан по причине того, что он является не профильным активом.
«Полноценный ресторан, уровень оценки 4.8/5 по рейтингу ресторанов города, с готовой базой наработанных и постоянных уважаемых клиентов», — говорится в объявлении.
Ресторан продают вместе со всей мебелью и оборудованием.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу ресторан «Император» в торговом комплексе «Континент» и банкетный зал «Белый рояль» на улице Краснопресненской.