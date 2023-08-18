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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

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В Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль» на 200 мест за 5,15 млн рублей

18 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
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Заведение полностью укомплектовано техникой и мебелью.

На Левом берегу в Омске выставили на продажу ресторан «Рафаэль». Он расположен в торговом комплексе «Магистраль» на улице Лукашевича. Ресторан рассчитан на 200 мест, площадь помещения составляет 460 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 5,15 млн рублей.

В объявлении говорится, что с торговым центром заключен долгосрочный договор аренды. Собственник утверждает, что оборот заведения составляет от 3 до 8 млн рублей в месяц. Продают ресторан по причине того, что он является не профильным активом.

«Полноценный ресторан, уровень оценки 4.8/5 по рейтингу ресторанов города, с готовой базой наработанных и постоянных уважаемых клиентов», — говорится в объявлении.

Ресторан продают вместе со всей мебелью и оборудованием.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу ресторан «Император» в торговом комплексе «Континент» и банкетный зал «Белый рояль» на улице Краснопресненской.

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#Евгений Игишев#Ресторан#Готовый бизнес#Продажа бизнеса#Город#Бизнес#Омск#Омская область
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