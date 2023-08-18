В Омске установят 27 новых остановок. Рассказываем, где они появятся

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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В Омске в 2023 году планируют установить 27 новых остановочных комплексов на 15 объектах, сообщили сегодня, 18 августа, в администрации города. В настоящее время на объектах оборудуют заездные карманы и ограждения.
На этой неделе остановку отремонтировали возле сквера имени Казанника. В ближайшее время павильоны появятся на следующих остановочных пунктах:
Ранее Город55 сообщал, что в Омске планируют переименовать остановку «Голубой огонек», однако мэр города Сергей Шелест рассказал, что такая идея возможна только при поддержке подавляющего большинства омичей.