Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Омске установят 27 новых остановочных павильонов

В Омске установят 27 новых остановок. Рассказываем, где они появятся

18 августа 2023, 08:21
Фото: Администрация Омска

В Омске установят 27 новых остановочных павильонов

В настоящее время на объектах делают заездные карманы и монтируют ограждения.

В Омске в 2023 году планируют установить 27 новых остановочных комплексов на 15 объектах, сообщили сегодня, 18 августа, в администрации города. В настоящее время на объектах оборудуют заездные карманы и ограждения.

На этой неделе остановку отремонтировали возле сквера имени Казанника. В ближайшее время павильоны появятся на следующих остановочных пунктах:

  • «Ключевая»
  • «Судоремонтный завод»
  • «поселок Дальний»
  • «Завод минвата»
  • Проспект Менделеева вблизи дома 36
  • «ТЭЦ-3»
  • «Первомайский рынок»

Ранее Город55 сообщал, что в Омске планируют переименовать остановку «Голубой огонек», однако мэр города Сергей Шелест рассказал, что такая идея возможна только при поддержке подавляющего большинства омичей.

#Евгений Игишев#Автобусные остановки#Благоустройство#Транспорт#Пассажиры#Автобус#Общество#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске не попавший на выборы Александров проиграл суд о законности сбора подписей
Сегодня, 07:58
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
Сегодня, 03:42
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
Сегодня, 05:18
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
Сегодня, 06:30
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Сегодня, 04:21
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Вчера, 15:54