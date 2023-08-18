Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Омске прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений

В Омске прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений

18 августа 2023, 07:10
Фото: Правительство Омской области
На встречах обсуждались вопросы благоустройства территорий.

В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений. На встречах решались вопросы благоустройства территорий.

«У людей часто возникают вопросы: а как можно благоустроить территорию? Мы разработали „Конструктор проектов“. Он включает несколько разделов. Первый — это благоустройство парков и скверов, ландшафтно-рекреационные пространства. Есть раздел спортивных зон, где представлены тренажеры и всё необходимое. Есть раздел с типологией детских площадок», — перечислил директор «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин.

По каждому проекту в каталоге представлен его внешний вид и стоимость. Можно посмотреть детали: виды тренажеров, качелей, лавочек, деревьев и малых архитектурных форм. Есть также раздел, посвященный оборудованию пляжа. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил в этом году обустроить прибрежные зоны отдыха.

Главы муниципалитетов готовы взять на вооружение разработанные проекты.

«У нас два сельских поселения — Бражниковское и Строкинское — будут подавать на конкурс детские площадки. Если есть возможность использовать готовые наработки, то это прекрасно», — рассказала замглавы Колосовского района Лариса Соленникова.

Участники мини-форума поделились опытом уже реализованных задач. В селе Алексеевка Кормиловского района по инициативной программе благоустроили «Сквер поколений». А на 2024-й год жители запланировали реконструкцию мемориала «Памяти и чести».

#Евгений Игишев#Общество#Единая Россия#Благоустройство#Город#Строительство#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого
Сегодня, 04:50
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
Сегодня, 03:42
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
Сегодня, 05:18
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
Сегодня, 06:30
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Сегодня, 04:21
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Вчера, 15:54