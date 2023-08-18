В Омске прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений

По каждому проекту в каталоге представлен его внешний вид и стоимость. Можно посмотреть детали: виды тренажеров, качелей, лавочек, деревьев и малых архитектурных форм. Есть также раздел, посвященный оборудованию пляжа. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил в этом году обустроить прибрежные зоны отдыха.