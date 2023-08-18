В Омске прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошли мини-форумы проекта «Решают люди» с главами сельских поселений. На встречах решались вопросы благоустройства территорий.
«У людей часто возникают вопросы: а как можно благоустроить территорию? Мы разработали „Конструктор проектов“. Он включает несколько разделов. Первый — это благоустройство парков и скверов, ландшафтно-рекреационные пространства. Есть раздел спортивных зон, где представлены тренажеры и всё необходимое. Есть раздел с типологией детских площадок», — перечислил директор «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин.
По каждому проекту в каталоге представлен его внешний вид и стоимость. Можно посмотреть детали: виды тренажеров, качелей, лавочек, деревьев и малых архитектурных форм. Есть также раздел, посвященный оборудованию пляжа. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил в этом году обустроить прибрежные зоны отдыха.
Главы муниципалитетов готовы взять на вооружение разработанные проекты.
«У нас два сельских поселения — Бражниковское и Строкинское — будут подавать на конкурс детские площадки. Если есть возможность использовать готовые наработки, то это прекрасно», — рассказала замглавы Колосовского района Лариса Соленникова.
Участники мини-форума поделились опытом уже реализованных задач. В селе Алексеевка Кормиловского района по инициативной программе благоустроили «Сквер поколений». А на 2024-й год жители запланировали реконструкцию мемориала «Памяти и чести».