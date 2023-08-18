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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

иллюстрация

В Омске не попавший на выборы Александров проиграл суд о законности сбора подписей

18 августа 2023, 07:58
Фото: Город55
иллюстрация
Он подавал апелляционную жалобу, но безуспешно.

В Омском областном суде рассмотрели жалобу, которую подал местный предприниматель Юрий Александров, планировавший участвовать в выборах губернатора Омской области. Изначально административный иск рассматривал Омский районный суд.

Самовыдвиженец был не согласен с тем, как происходит организация сбора подписей, чтобы стать кандидатом на должность главы региона. По его словам, у него не получилось собрать необходимое количество подписей, так как сотрудники администрации Омского муниципального района осуществили централизованный сбор подписей депутатов.

«Соответствующий сбор подписей был организован при содействии прокуратуры Омской области, допустившей нотариальное заверение подписей в здании прокуратуры Омского района. Указанными действиями был нарушен принцип равенства кандидатов», — указал в иске Александров.

При рассмотрении дела выяснилось, что депутаты Омского муниципального района поддержали разных кандидатов. В пресс-службе областного суда уточнили, что по закону число подписей депутатов муниципальных образований может превышать необходимое число подписей для регистрации, но не больше чем на 5%. В региональном избиркоме сообщили, что в регионе в общей сложности 4 179 депутатов. Четыре кандидата таким образом не могли собрать подписи всех.

«Заверение листов поддержки происходило в здании, в котором помимо прокуратуры Омского района расположен также кабинет нотариуса, что само по себе не свидетельствует о каком-либо участии прокуратуры в организации сбора подписей», — рассказали в Омском облсуде.

Изучив эти подробности, райсуд признал необоснованным доводы Александрова и отказал в удовлетворении его требований. Судебная коллегия областного суда оставила данное решение без изменений.

Ранее Город55 писал, что Юрий Александров обращался в суд из-за несогласия, что избирательная комиссия региона зарегистрировала Виталия Хоценко от «Единой России» в качестве кандидата на пост губернатора.

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На данный момент на пост главы Омской области претендуют четыре человека: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и Виталий Хоценко («Единая Россия»). Последний является врио губернатора Омской области.

#Алина Ясинская#Новости#Политика#Суд#Омский областной суд
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