В Омске не попавший на выборы Александров проиграл суд о законности сбора подписей

При рассмотрении дела выяснилось, что депутаты Омского муниципального района поддержали разных кандидатов. В пресс-службе областного суда уточнили, что по закону число подписей депутатов муниципальных образований может превышать необходимое число подписей для регистрации, но не больше чем на 5%. В региональном избиркоме сообщили, что в регионе в общей сложности 4 179 депутатов. Четыре кандидата таким образом не могли собрать подписи всех.