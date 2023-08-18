В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Избирательной комиссии Омской области сообщили о старте изготовления бюллетеней для голосования на выборах губернатора и на довыборах в Заксобрании Омской области. В ведомстве сообщили, что планируется напечатать порядка 1 млн 468 тыс бюллетеней — ровно столько же, сколько зарегистрировано избирателей по всему региону к 1 июля 2023 года.
Отмечается, что бланки защищены фоновой защитной сеткой зеленого цвета, а для дополнительной защиты микрошрифтом на бланки будет нанесена секретная надпись.
В территориальные комиссии бланки отправят после комплектования и опечатывания, — это случится в конце августа. Уже оттуда за день до начала выборов бюллетени поступят в избирательные участки.
Также в Избиркоме отметили, что имена кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке. На бюллетене также отмечен единый день голосования — 10 сентября, однако использоваться бланки будут оба дня голосования, 9 и 10 сентября.
Напомним, на пост губернатора Омской области претендуют четыре кандидата: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и Виталий Хоценко («Единая Россия»), который является врио губернатора Омской области.