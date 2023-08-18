В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора

В Избирательной комиссии Омской области сообщили о старте изготовления бюллетеней для голосования на выборах губернатора и на довыборах в Заксобрании Омской области. В ведомстве сообщили, что планируется напечатать порядка 1 млн 468 тыс бюллетеней — ровно столько же, сколько зарегистрировано избирателей по всему региону к 1 июля 2023 года.