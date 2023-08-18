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В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина

В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина

18 августа 2023, 03:42
Фото: Город55
Ее части использовали для ремонта других лестниц.

Не так давно сотрудники регионального УМВД запустили проверку по факту сообщений в СМИ о пропаже чугунной лестницы в Омском кадетском корпусе. Спустя несколько дней представители городской администрации прокомментировали эту ситуацию.

Они рассказали, что объект из здания пропал еще тогда, когда не находился в муниципальной собственности. Ранее за его сохранность отвечало ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус».

Пресс-служба мэрии предоставила соответствующую фотографию, которая, по информации сотрудников, была сделана 22 ноября 2022 года. В этот день охранять здание начали представители ЧОПа «Асгард». Их нанял муниципальный «Центр содержания и хранения имущества».

Фото: пресс-центр администрации города Омска
«По данным проведенной предварительной проверки, лестница была разукомплектована не в результате кражи, ее составные части использовались для ремонта других лестниц в здании кадетского корпуса», — прокомментировали в администрации Омска.

Напомним, что тревогу ранее по этому поводу забили представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Омский кадетский военный корпус#УМВД Омской области#Муниципальная недвижимость
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