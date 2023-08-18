Участники из 20 стран мира приехали на Ставрополье на международную премию «Кардо»

«Молодежь мира говорит на одном языке, невзирая на санкции. Молодых людей объединяют творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам. Проходящий на Ставрополье конкурс подтверждает это, — прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи».