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Участники из 20 стран мира приехали на Ставрополье на международную премию «Кардо»

Участники из 20 стран мира приехали на Ставрополье на международную премию «Кардо»

18 августа 2023, 17:41
Фото: Управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
Участников из более чем 80 субъектов РФ, а также представителей двух десятков стран с трех континентов собрал в Ставрополе единственный в мире международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо».

Более 50 граждан вошли в число конкурсантов и судей «Кардо». Среди них жители Аргентины, Беларуси, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии, пишут «Новые Известия».

«Молодежь мира говорит на одном языке, невзирая на санкции. Молодых людей объединяют творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам. Проходящий на Ставрополье конкурс подтверждает это, — прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. И открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи».

«Кардо» — первая и единственная в мире международная премия, основная цель которой — развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В 2023 году мероприятие проводится уже в шестой раз. В гранд-финале конкурса в Ставрополе будут определены лучшие в десяти номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Помимо этих дисциплин конкурсанты примут участие в работе образовательных и альтернативных площадок.

Фестиваль «Кардо» продлится на Ставрополье до 20 августа.

Поддержка проведению международного конкурса-премии уличной культуры и спорта оказывается, в том числе в рамках краевой госпрограммы «Молодежная политика».

17 августа на главной площади Ставрополя состоялась церемония открытия. В программу концерта-открытия были включены выступления артистов новейших направлений. Артисты танцевали под современные танцевальные мотивы — динамичные и лирические биты. Всего было две сцены. На верхней зажигали артисты, а внизу трюки демонстрировали участники премии. К зрителям ребята подъезжали на мощных маслкарах, «жигулях”-кабриолетах и раритетных „Победах“.

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