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Published Сегодня, 11:10

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Стало известно, кто займет посты заместителей главы в омском Минцифры

18 августа 2023, 11:10
Фото: 1MI
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Назначений ждут Наталья Шилкина и Максим Макаленко.

В Минцифры Омской области в ближайшее время планируются назначения заместителей министров, сообщает издание «Новый Омск». Посты займут Наталья Шилкина и Максим Макаленко. Эту информацию Городу55 подтвердил собственный источник в региональном правительстве.

Дата новых назначений пока неизвестна.

Наталья Шилкина (Ботвина) в последние годы трудилась на должности советника первого заместителя председателя правительства Дмитрия Ушакова, а ранее работала пресс-секретарем в региональном избиркоме.

Максим Макаленко является помощником депутата Госдумы Сергея Каргинова и координатором омского отделения ЛДПР. В настоящее время баллотируется на пост губернатора Омской области.

Отметим, что Минцифры в июле возглавил Денис Цуканов. Чиновник ранее работал с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко в Минпромторге и в правительстве ДНР.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили заместителя министра промышленности. Пост занял Бари Хаиров.

Заместителем министра промышленности Омской области назначили Бари Хаирова
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#Евгений Игишев#Минцифры#Назначения#Отставки и назначения#Правительство#Максим Макаленко#Общество#Политика#Омск#Омская область
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