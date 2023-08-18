Стало известно, кто займет посты заместителей главы в омском Минцифры

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Минцифры Омской области в ближайшее время планируются назначения заместителей министров, сообщает издание «Новый Омск». Посты займут Наталья Шилкина и Максим Макаленко. Эту информацию Городу55 подтвердил собственный источник в региональном правительстве.
Дата новых назначений пока неизвестна.
Наталья Шилкина (Ботвина) в последние годы трудилась на должности советника первого заместителя председателя правительства Дмитрия Ушакова, а ранее работала пресс-секретарем в региональном избиркоме.
Максим Макаленко является помощником депутата Госдумы Сергея Каргинова и координатором омского отделения ЛДПР. В настоящее время баллотируется на пост губернатора Омской области.
Отметим, что Минцифры в июле возглавил Денис Цуканов. Чиновник ранее работал с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко в Минпромторге и в правительстве ДНР.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили заместителя министра промышленности. Пост занял Бари Хаиров.