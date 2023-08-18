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Сергей Шелест рассказал, на каких улицах Омска появятся новые светофоры

18 августа 2023, 08:39
Фото: 1MI
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В ближайшее время их установят на 11 проблемных участках улично-дорожной сети.

Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале. Установка проводится в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения» и рассчитана на сокращение числа мест, где чаще всего случаются ДТП.

«Сейчас подрядная организация ООО „СФ „Континент“ проводит подготовительные работы на перекрёстке Иртышской набережной и ул. Рождественского, а также на пересечении улиц Средняя и 25-я Северная. Бригады готовят основания для будущих светофорных объектов, монтируют кабель, вскоре приступят к монтажу стоек и конструкций», — рассказал Шелест.

Также отмечается, что на проведение работ по установке новых светофоров выделено 56,2 млн рублей, 50 млн из них — областные субсидии.

Напомним, что недавно в Омске приступили к установке «умных» светофорных объектов. Работы начались 7 августа и продолжатся до конца месяца. По словам администрации города, такие устройства должны снизить количество пробок.

Поможет снизить пробки. В Омске начнут устанавливать умные светофоры
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Светофор#Светофоры#Мэр#Мэр Омска#Опасные дороги#Финансирование
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