Сергей Шелест рассказал, на каких улицах Омска появятся новые светофоры

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Об этом мэр города рассказал в своем телеграм-канале. Установка проводится в рамках региональной программы «Безопасность дорожного движения» и рассчитана на сокращение числа мест, где чаще всего случаются ДТП.
«Сейчас подрядная организация ООО „СФ „Континент“ проводит подготовительные работы на перекрёстке Иртышской набережной и ул. Рождественского, а также на пересечении улиц Средняя и 25-я Северная. Бригады готовят основания для будущих светофорных объектов, монтируют кабель, вскоре приступят к монтажу стоек и конструкций», — рассказал Шелест.
Также отмечается, что на проведение работ по установке новых светофоров выделено 56,2 млн рублей, 50 млн из них — областные субсидии.
Напомним, что недавно в Омске приступили к установке «умных» светофорных объектов. Работы начались 7 августа и продолжатся до конца месяца. По словам администрации города, такие устройства должны снизить количество пробок.