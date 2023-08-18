Омичам предложили научиться стрельбе из АК-74

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жителям Омска предложили пройти курсы начальной военной подготовки — научиться стрелять, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Обучение проводит Клуб технических и военно-прикладных видов спорта Омского ДОСААФ.
В паблике клуба отмечается, что за две недели омичей научат стрелять из нескольких видов оружия, в том числе АК-74. В клубе обещают, что помимо теоретических и практических занятий курсанты выйдут «в поля» — применят полученные знания на полигоне.
Сообщается также, что полученные навыки будут полезны при прохождении срочной службы и при отправке в зону СВО.
Остальную информацию можно найти в паблике клуба ВКонтакте или в телеграм-канале.