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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:27

Омичам предложили научиться стрельбе из АК-74

Омичам предложили научиться стрельбе из АК-74

18 августа 2023, 06:22
Фото: Клуб ТиВПВС РО ДОСААФ России Омской области
Занятия проходят на базе Омского ДОСААФ.

Жителям Омска предложили пройти курсы начальной военной подготовки — научиться стрелять, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Обучение проводит Клуб технических и военно-прикладных видов спорта Омского ДОСААФ.

В паблике клуба отмечается, что за две недели омичей научат стрелять из нескольких видов оружия, в том числе АК-74. В клубе обещают, что помимо теоретических и практических занятий курсанты выйдут «в поля» — применят полученные знания на полигоне.

Сообщается также, что полученные навыки будут полезны при прохождении срочной службы и при отправке в зону СВО.

Остальную информацию можно найти в паблике клуба ВКонтакте или в телеграм-канале.

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#Омская область#Новости#Общество#Ольга Акамова#Омичи#Стрельба#АК-74#Омский ДОСААФ#Военная подготовка#Медицинская помощь#Ориентирование на местности#Технические виды спорта#Паблик клуба#Полигон#Срочная служба#Зона СВО#ВКонтакте#Телеграм-канал
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