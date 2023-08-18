На мэрию Омска подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей

Жители городка Нефтяников выражали опасения по поводу того, что на территорию могут легко проходить дети. Представители надзорного ведомства обследовали здание и убедились, что к нему действительно можно свободно пройти. Вместе с тем находиться здесь небезопасно: разрушаются стены и лестничные пролеты, везде разбросан строительный мусор, разбиты окна.