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На мэрию Омска подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей

На мэрию Омска подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей

18 августа 2023, 04:21
Фото: прокуратура Омской области
Проблема возникла на территории городка Нефтяников.

После публикации Города55 прокуратура Советского округа организовала проверку на территории заброшенного здания на проспекте Мира, 65 А. Ранее здесь располагался детский садик № 310, но объект оставили после признания его аварийным.

Жители городка Нефтяников выражали опасения по поводу того, что на территорию могут легко проходить дети. Представители надзорного ведомства обследовали здание и убедились, что к нему действительно можно свободно пройти. Вместе с тем находиться здесь небезопасно: разрушаются стены и лестничные пролеты, везде разбросан строительный мусор, разбиты окна.

Фото: прокуратура Омской области

Забора и охраны при этом нет. Прокуратура в связи с этим обратилась в суд, чтобы администрация города и депимущества ограничили проход к зданию.

«Исковое заявление находится на рассмотрении в Советском районном суде г. Омска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее на месте старого детского сада 1967 года постройки планировалось построить новое дошкольное учреждение. Прошлой осенью мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе аварийного здания, однако сроки выполнения работ не указывались в документе.

Без забора и охраны. В Омске дети облюбовали аварийное здание заброшенного садика
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#Алина Ясинская#Новости#Происшествия#Город#Жалобы#Заброшенное здание#Аварийные дома#Аварийное здание#Прокуратура Омской области#Суд#Иск
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