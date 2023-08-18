На мэрию Омска подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
После публикации Города55 прокуратура Советского округа организовала проверку на территории заброшенного здания на проспекте Мира, 65 А. Ранее здесь располагался детский садик № 310, но объект оставили после признания его аварийным.
Жители городка Нефтяников выражали опасения по поводу того, что на территорию могут легко проходить дети. Представители надзорного ведомства обследовали здание и убедились, что к нему действительно можно свободно пройти. Вместе с тем находиться здесь небезопасно: разрушаются стены и лестничные пролеты, везде разбросан строительный мусор, разбиты окна.
Забора и охраны при этом нет. Прокуратура в связи с этим обратилась в суд, чтобы администрация города и депимущества ограничили проход к зданию.
«Исковое заявление находится на рассмотрении в Советском районном суде г. Омска», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ранее на месте старого детского сада 1967 года постройки планировалось построить новое дошкольное учреждение. Прошлой осенью мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе аварийного здания, однако сроки выполнения работ не указывались в документе.