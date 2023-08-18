Меньше времени на гаджеты и видеоигры. 52% омичей пытались изменить своего партнера

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Чуть больше половины омичей, 52%, признались, что пытались изменить своего партнера. Большинство жителей региона считают, что отношения могут помочь найти новые увлечения и хобби. Опрос провел сайт знакомств Мамба.
28% опрошенных представителей сильного пола из Омска рассказали об опасениях об ухудшении качества жизни из-за отношений. Четверть омичек, 25%, ждут от создания пары существенных изменений. Таких как переезд в другой город или смена работы.
Как показал опрос, перемены действительно происходят.
Так, 32% мужчин стали вести здоровый образ жизни, 17% освоили новые навыки, 25% стали реже встречаться с друзьями. Каждому пятому омичу в отношениях пришлось получать дополнительное образование (например, водительские права) и отказаться от видеоигр в качестве досуга.
Что касается женщин, то треть опрошенных омичек рассказали, что в отношениях стали следовать здоровому образу жизни, 24% меньше проводят времени с друзьями. 20% признались, что отношения сподвигли их получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.
«Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются, или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого, при явном сопротивлении, то это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре», — рассказала психолог Кристина Ивкова.
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