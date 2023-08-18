Меньше времени на гаджеты и видеоигры. 52% омичей пытались изменить своего партнера

Что касается женщин, то треть опрошенных омичек рассказали, что в отношениях стали следовать здоровому образу жизни, 24% меньше проводят времени с друзьями. 20% признались, что отношения сподвигли их получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.