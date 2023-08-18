Лучшее образование: Сахалинская область станет научным центром Дальнего Востока

«На Сахалине создаются условия для того, чтобы люди получали образование, первый опыт в научной деятельности, имели возможность совместной работы. Очень важно, что с самого начала СахалинTech закладывается как центр совместной работы не только с федеральными органами исполнительной власти, но и с самыми крупными российскими компаниями. Также университет начинает работу со школьниками. Это значит, что у ребят будет возможность найти себе дело по душе, реализовать свою мечту», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присутствовал на церемонии закладки фундамента будущего кампуса.