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Хоценко дал поручение обеспечить качественную подготовку к зиме в северных районах

Хоценко дал поручение обеспечить качественную подготовку к зиме в северных районах

18 августа 2023, 12:59
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко продолжает свою рабочую поездку по северным районам области.

На этот раз он посетил ОАО «Тевризнефтегаз» в Тевризском районе. Это предприятие занимается исследованием и добычей нефти и газа на Тевризском участке. Оно поставляет газ жителям Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Добыча производится из трех скважин.

Во время своего визита Хоценко осмотрел технологический блок, где газ обрабатывается перед его доставкой потребителям. Он также посетил газораспределительную станцию и операторную, куда передаются данные от приборов.

Генеральный директор ОАО «Тевризнефтегаз» Александр Панкратов сообщил Виталию Хоценко, что газоснабжение работает без сбоев. Работы на месторождении будут продолжаться до 2025 года. В этом году планируется начать строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Большереченском и Тарском районах. Работы должны завершиться в 2024 и 2025 годах соответственно.

«Ознакомились с работой предприятия. Уточнили, как ведется подготовка к отопительному сезону: какие плановые работы сделаны и какая нужна помощь от правительства. Поставлена задача областному минэнерго обеспечить качественную подготовку к осенне-зимнему периоду и его безаварийное прохождение», — отметил Виталий Хоценко.
#Ольга Акамова#Виталий Хоценко#Омская область#Тевризнефтегаз#Добыча нефти#Добыча газа#Газоснабжение#Газораспределительная станция#Магистральные газопроводы#Отопительный сезон#Подготовка к зиме#Северные районы#Работы на месторождении#Общество#Новости
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