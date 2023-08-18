Хоценко дал поручение обеспечить качественную подготовку к зиме в северных районах

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
На этот раз он посетил ОАО «Тевризнефтегаз» в Тевризском районе. Это предприятие занимается исследованием и добычей нефти и газа на Тевризском участке. Оно поставляет газ жителям Тевризского, Тарского и Знаменского районов. Добыча производится из трех скважин.
Во время своего визита Хоценко осмотрел технологический блок, где газ обрабатывается перед его доставкой потребителям. Он также посетил газораспределительную станцию и операторную, куда передаются данные от приборов.
Генеральный директор ОАО «Тевризнефтегаз» Александр Панкратов сообщил Виталию Хоценко, что газоснабжение работает без сбоев. Работы на месторождении будут продолжаться до 2025 года. В этом году планируется начать строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Большереченском и Тарском районах. Работы должны завершиться в 2024 и 2025 годах соответственно.
«Ознакомились с работой предприятия. Уточнили, как ведется подготовка к отопительному сезону: какие плановые работы сделаны и какая нужна помощь от правительства. Поставлена задача областному минэнерго обеспечить качественную подготовку к осенне-зимнему периоду и его безаварийное прохождение», — отметил Виталий Хоценко.