Хоценко дал поручение обеспечить качественную подготовку к зиме в северных районах

Генеральный директор ОАО «Тевризнефтегаз» Александр Панкратов сообщил Виталию Хоценко, что газоснабжение работает без сбоев. Работы на месторождении будут продолжаться до 2025 года. В этом году планируется начать строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций в Большереченском и Тарском районах. Работы должны завершиться в 2024 и 2025 годах соответственно.