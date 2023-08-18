Экс-глава омской почты получила условный срок за присвоение имущества на 140 тысяч

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Published Сегодня, 04:54
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В Омской области рассмотрели уголовное дело бывшей начальницы отделения почты в селе Налимово (Называевский район) АО «Почта России». Ее признали виновной в присвоении имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Называевская межрайонная прокуратура Омской области поддержала обвинение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Называевский городской суд установил, что женщина регулярно брала из кассы почты деньги. Происходило это с февраля по июль в прошлом году. Средства отделение получало с продажи товаров и печатной продукции на почте. Чтобы преступление не раскрыли, начальница не вносила данные о продаже в отчет. Также были случаи кражи товара.
В общей сложности она нанесла ущерб АО «Почта России» на сумму почти 140 тыс рублей. Экс-начальница почтамта полностью признала вину и добровольно возместила 12 тыс рублей.
Ей назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года условно. Испытательный срок составит один год. Также ей запрещено в течение двух лет занимать управленческие должности в федеральных и государственных организациях. Оставшуюся сумму причиненного ущерба женщина обязана выплатить компании, в которой ранее работала.