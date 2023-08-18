Экс-глава омской почты получила условный срок за присвоение имущества на 140 тысяч

Называевский городской суд установил, что женщина регулярно брала из кассы почты деньги. Происходило это с февраля по июль в прошлом году. Средства отделение получало с продажи товаров и печатной продукции на почте. Чтобы преступление не раскрыли, начальница не вносила данные о продаже в отчет. Также были случаи кражи товара.