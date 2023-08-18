«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Жители коттеджного поселка Просторный в Ленинском округе Омска продолжают испытывать неудобства из-за развернувшейся под окнами их жилых домов стройки. Четыре земельных участка с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 на правом берегу Иртыша передали ООО «Гидротранссервис» для реализации инвестпроекта по созданию логистического центра для хранения и реализации строительных материалов.
С октября прошлого года омич Владислав Шиман подает жалобы как лично, так и коллективно с другими жителями Просторного во всевозможные инстанции, но пока чаще всего от ведомств приходят лишь отписки. Подробно о последствиях стройки и деятельности ООО «Гидротранссервис» Город55 рассказывал здесь:
Пару дней назад Шиман обратился в прокуратуру и попросил обязать природоохранного прокурора выехать с проверкой на арендуемые «Гидротранссервисом» участки и зафиксировать имеющиеся нарушения.
Жители Просторного рассказали Городу55, что работы за бетонным ограждением не прекращаются, а также показали, как именно сейчас выглядит берег Иртыша.
«Вдоль всей береговой линии под дорогу отсыпается строительный мусор из битого кирпича, шлака, что наносит непоправимый ущерб природе. Берег сейчас весь изуродован техникой», — отметил Владислав Шиман.
Пока местные жители показывают последствия происходящего за бетонным забором, первый зампредседателя облправительства Дмитрий Ушаков отчитался о результатах выездной проверки. Осмотр земельных участков с с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652 Ушаков совместно с представителями регионального минэкономики, «Агентства развития и инвестиций Омской области» и депимущества городской администрации провели 29 июля 2023 года.
В ответе от 16 августа говорится, что никаких достаточных подтверждений о критической и неприемлемой обстановке чиновники не выявили. Отрицают они и добычу ООО «Гидротранссервис» песка на этих земельных участках. Инвестор сообщил, что занимается добычей только в районе береговой линии, расположенной в Ачаирском поселении Омского района.
«Инвестор отмечает, что на арендованной территории длительный период времени велась незаконно-организованная добыча песка. О чем свидетельствует наличие котлована на соответствующих земельных участках. При этом жалоб от местных жителей на дискомфорт от работ и причинение вреда окружающей природе ранее в правительство Омской области не поступало», — сообщает Ушаков в своем ответе.
Кроме того, первый зампредседателя поясняет, что береговая полоса в границах земельных участков была засорена разрушенными железобетонными конструкциями и до прихода сюда «Гидротранссервиса». По этой причине инвестору рекомендовали до начала строительства причалов произвести демонтаж разрушенных конструкций с тралением прилегающей территории. Но рекомендация не означает, что застройщик причала займется демонтажными работами.
«До проведения инвестором восстановительных и расчищающих работ, и в целом до оформления прав на земельные участки спорная территория создавала угрозу жизни населения», — заявили в ответе.
При этом местные жители говорят об обратном, что до прихода «Гидротранссервиса» на эти земли у них был доступ к берегу Иртыша и самой реке, и не было огромного выкопанного котлована.
Напомним, что в августе стало известно, что зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания работает без ордера на проведение земельных работ. 27 июля департамент контроля направил в адрес «Гидротранссервис» предписание о необходимости оформить в установленном порядке ордер на производство работ. Компания омского предпринимателя Юрия Рыжевского обязана была сделать это в течение 30 дней. Срок подходит к концу, но ордер пока так и не получен.