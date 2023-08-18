«Берег изуродован техникой». В омском поселке Просторный продолжают строить причал

Напомним, что в августе стало известно, что зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания работает без ордера на проведение земельных работ. 27 июля департамент контроля направил в адрес «Гидротранссервис» предписание о необходимости оформить в установленном порядке ордер на производство работ. Компания омского предпринимателя Юрия Рыжевского обязана была сделать это в течение 30 дней. Срок подходит к концу, но ордер пока так и не получен.