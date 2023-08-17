Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области

Кроме того, в ближайшие два года починят дороги по улицам Первомайская, Сибирская и 50 лет Октября в селе Соляное (Черлакский район). На эти цели предусмотрено 58,7 млн рублей. В 2024 году также будут проектировать строительство подъездной дороги к производственной базе КФК Соболева Ю.М. в селе Колосовка. На это из областного бюджета направят еще 3,3 млн рублей.