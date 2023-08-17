Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Правительство Омской области распределило субсидии из местного бюджета между муниципалитетами на этот и следующий год. Средства выделят на реконструкцию и строительство сельских дорог и проектные работы.
В 2023 году 28,1 млн рублей предусмотрят, чтобы закончить ремонт улицы Полевая в селе Одесское, строительство дороги по улицам Березовая, Хуторская, Дачная в поселке Новоомский (Омский район). Помимо этого средства пойдут на завершение строительства моста через реку Большой Ук в селе Большие Уки и ремонт дороги в поселке Москаленский по улице Омская (от дома № 50 до дома № 22).
Также члены облправительства выделяют средства на изыскания и подготовку проектной документации, чтобы реконструировать дороги по улицам Гурника и Солнечная в Исилькуле, а также построить дорогу по улице Советской (от дороги Тара — Усть-Ишим до дома №61) в деревне Утузы (Тевризский район).
Кроме того, в ближайшие два года починят дороги по улицам Первомайская, Сибирская и 50 лет Октября в селе Соляное (Черлакский район). На эти цели предусмотрено 58,7 млн рублей. В 2024 году также будут проектировать строительство подъездной дороги к производственной базе КФК Соболева Ю.М. в селе Колосовка. На это из областного бюджета направят еще 3,3 млн рублей.
Выделение субсидий обсудили на сегодняшнем заседании правительства под руководством врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.