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Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области

Виталий Хоценко поручил распределить субсидии для ремонта дорог в Омской области

17 августа 2023, 11:18
Фото: правительство Омской области
Члены правительства обсудили объем средств, которые предусмотрят на ремонт дорог в 2023–2024 годах.

Правительство Омской области распределило субсидии из местного бюджета между муниципалитетами на этот и следующий год. Средства выделят на реконструкцию и строительство сельских дорог и проектные работы.

В 2023 году 28,1 млн рублей предусмотрят, чтобы закончить ремонт улицы Полевая в селе Одесское, строительство дороги по улицам Березовая, Хуторская, Дачная в поселке Новоомский (Омский район). Помимо этого средства пойдут на завершение строительства моста через реку Большой Ук в селе Большие Уки и ремонт дороги в поселке Москаленский по улице Омская (от дома № 50 до дома № 22).

Также члены облправительства выделяют средства на изыскания и подготовку проектной документации, чтобы реконструировать дороги по улицам Гурника и Солнечная в Исилькуле, а также построить дорогу по улице Советской (от дороги Тара — Усть-Ишим до дома №61) в деревне Утузы (Тевризский район).

Кроме того, в ближайшие два года починят дороги по улицам Первомайская, Сибирская и 50 лет Октября в селе Соляное (Черлакский район). На эти цели предусмотрено 58,7 млн рублей. В 2024 году также будут проектировать строительство подъездной дороги к производственной базе КФК Соболева Ю.М. в селе Колосовка. На это из областного бюджета направят еще 3,3 млн рублей.

Выделение субсидий обсудили на сегодняшнем заседании правительства под руководством врио губернатора Омской области Виталия Хоценко.

Хоценко рассказал, что ремонт дорог в Омской области ведется опережающими темпами
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Ремонт дорог#Строительство#Строительство дорог#Субсидии
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