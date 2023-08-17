В Туве на конных скачках погиб подросток

Глава республики отметил, что конные скачки являются традицией местных жителей, однако необходимо также обращать внимание на здоровье детей. В связи с этим, было принято решение ограничить участие в скачках спортсменам старше 18 лет. Соответствующий приказ будет выпущен немедленно. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность проведения заездов.