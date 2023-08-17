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В Туве на конных скачках погиб подросток

17 августа 2023, 07:15
Во время проведения традиционных конных скачек «Наадым» на площади Тос-Булак произошло грустное происшествие. Молодой человек не удержался в седле, упал и получил серьезную травму головы.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако его состояние ухудшилось. Глава республики Владислав Ховалыг поделился подробностями инцидента в своем телеграм-канале, пишет ФедералПресс.

В своем сообщении Владислав Ховалыг выразил искренние соболезнования семье погибшего мальчика, который не смог пережить полученные травмы во время скачек. Глава региона заверил, что близким погибшего будет оказана всесторонняя поддержка. Вместе с этим, руководство республики незамедлительно приступит к изучению сложившейся ситуации.

Глава республики отметил, что конные скачки являются традицией местных жителей, однако необходимо также обращать внимание на здоровье детей. В связи с этим, было принято решение ограничить участие в скачках спортсменам старше 18 лет. Соответствующий приказ будет выпущен немедленно. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность проведения заездов.

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