В Туве на конных скачках погиб подросток

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако его состояние ухудшилось. Глава республики Владислав Ховалыг поделился подробностями инцидента в своем телеграм-канале, пишет ФедералПресс.
В своем сообщении Владислав Ховалыг выразил искренние соболезнования семье погибшего мальчика, который не смог пережить полученные травмы во время скачек. Глава региона заверил, что близким погибшего будет оказана всесторонняя поддержка. Вместе с этим, руководство республики незамедлительно приступит к изучению сложившейся ситуации.
Глава республики отметил, что конные скачки являются традицией местных жителей, однако необходимо также обращать внимание на здоровье детей. В связи с этим, было принято решение ограничить участие в скачках спортсменам старше 18 лет. Соответствующий приказ будет выпущен немедленно. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность проведения заездов.