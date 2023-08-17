В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму стартовала выставка «АРТ-ЭКСПО»

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Одним из тех, кто посетил мероприятие, стал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Ежегодно в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму проходит выставка регионов, корпораций и партнерских организаций. В текущем году выставка проходит в обновленном формате. Для мероприятия специально было построено выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Площадь застройки — 3500 квадратных метров, а ее высота — 12 метров. Павильон разместился между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом». Именно на этой площадке будут презентованы лучшие достижения и практики регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.
В 2023 году экспонентами «АРТ-ЭКСПО» стали Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, РНКБ, «Почта Крыма», проект «Другое дело», международная выставка-форум «Россия».
По замыслу авторов, каждый участник «АРТ-ЭКСПО» должен представить свой оригинальный стенд, на котором в течение фестиваля будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Тематикой, объединяющей все экспозиции выставки, является «Было. Есть. Будет» как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке.
В рамках «АРТ-ЭКСПО» также состоялась презентация международной выставки-форума «Россия». На ее стенде участники и гости фестиваля могут принять участие в игре «Соберем вместе». Смысл игры в том, чтобы придумать свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.