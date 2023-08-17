В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму стартовала выставка «АРТ-ЭКСПО»

Ежегодно в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму проходит выставка регионов, корпораций и партнерских организаций. В текущем году выставка проходит в обновленном формате. Для мероприятия специально было построено выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Площадь застройки — 3500 квадратных метров, а ее высота — 12 метров. Павильон разместился между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом». Именно на этой площадке будут презентованы лучшие достижения и практики регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.