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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

иллюстрация

В Омске будут судить живодера, убившего маленького пса на глазах у людей

17 августа 2023, 13:08
Фото: Город55
иллюстрация
Владельцы долгое время разыскивали питомца.

В Омской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Инцидент произошел рядом с гаражами у дома № 136 по улице Семиреченская. Очевидцы рассказали, что мужчина убил собаку породы чихуахуа.

Владельцы пса активно искали, публикуя объявления о поиске в социальных сетях. Известно, что животного звали Тимон. Чуть позже они нашли питомца мертвым. Представители региональной прокуратуры поручили возбудить сотрудникам УМВД уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Работники надзорного ведомства контролируют ход расследования дела. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.

«Бил головой об гараж». В Омске живодер на глазах у людей убил собаку
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#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Жестокое обращение с животными#Новости#Омск#Происшествия#Алина Ясинская
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