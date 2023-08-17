В Омске будут судить живодера, убившего маленького пса на глазах у людей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Омской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Инцидент произошел рядом с гаражами у дома № 136 по улице Семиреченская. Очевидцы рассказали, что мужчина убил собаку породы чихуахуа.
Владельцы пса активно искали, публикуя объявления о поиске в социальных сетях. Известно, что животного звали Тимон. Чуть позже они нашли питомца мертвым. Представители региональной прокуратуры поручили возбудить сотрудникам УМВД уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Работники надзорного ведомства контролируют ход расследования дела. Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.