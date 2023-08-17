В Каменске-Уральском мужчина силой удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил получить информацию о расследовании случая в Каменске-Уральском, где мужчина силой удерживал девочку в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.