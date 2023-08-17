В Каменске-Уральском мужчина силой удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире

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Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить отчет о ходе проверки и подробностях происшествия, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел в Каменске-Уральском. Бывший заключенный пригласил в квартиру 9-летнюю дочь знакомых и удерживал ее против ее воли несколько часов. Ребенок смог сбежать благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мать девочки опасалась обратиться в полицию из-за неблагополучной семейной ситуации.
Впоследствии дебошира задержали. В настоящее время проводится проверка для выяснения возможности наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса РФ (незаконное лишение свободы).