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В Каменске-Уральском мужчина силой удерживал 9-летнюю девочку в своей квартире

17 августа 2023, 06:46
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил получить информацию о расследовании случая в Каменске-Уральском, где мужчина силой удерживал девочку в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить отчет о ходе проверки и подробностях происшествия, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. Бывший заключенный пригласил в квартиру 9-летнюю дочь знакомых и удерживал ее против ее воли несколько часов. Ребенок смог сбежать благодаря счастливому стечению обстоятельств. Мать девочки опасалась обратиться в полицию из-за неблагополучной семейной ситуации.

Впоследствии дебошира задержали. В настоящее время проводится проверка для выяснения возможности наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса РФ (незаконное лишение свободы).

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