В каких сферах деятельности преуспели русские греки?

На суше военные достижения греков были не менее значимы. История сохранила имена целой военной династии Мазараки. Все мужчины в этой семье были военными. Это был своеобразный ритуал Мазараки, когда судьба появлявшихся на свет мальчиков была предопределена. Генерал Семен Семенович Мазараки участвовал в Прусской кампании, отличился в боях 1812 года. Четверо его сыновей — братья Мазараки — также состояли на военной службе. Николай Семенович, как и его отец, сделал блестящую карьеру и вышел в отставку в звании генерал-майора.