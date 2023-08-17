В каких сферах деятельности преуспели русские греки?

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Многие иностранцы оставались здесь насовсем, получая российское подданство. Особенно тесные связи издавна связывали Россию и Грецию.
Со времен Византийской империи русские греки играли важную роль в становлении военного дела, наук и искусств. Свои фамилии в историю нашей страны вписали такие династии, как Левандиани, Лихудовы, Мазараки и другие. Греки внесли огромный вклад в появление и укрепление отечественного военно-морского флота.
В Греции, омываемой четырьмя морями, судоходство и флот традиционно были очень развитыми отраслями. Переселение греков на юг России, особенно после захвата территории Османской империей, носило массовый характер. На новом месте выходцы из Греции занимались знакомыми и привычными вещами: торговлей и военным делом.
Многие адмиралы российского флота носили греческие фамилии. Даже единственная женщина-адмирал в истории была гречанкой. Ее звали Бабулина Ласкарис и свое звание она получила лично от императора Александра I, высоко оценившего ее заслуги в сражениях с турками.
Ламброс Кацонис, выходец из греческой Левадии, в качестве добровольца участвовал в военных действиях в Пелопоннесе и Эгейском архипелаге, которые в 1770–1774 годах вела русская армия. Позднее он командовал флотилией в Средиземном море, успешно сражался с турецкими эскадрами. Потемкин писал о «неустрашимой смелости» Кацониса. Императрица Екатерина II пожаловала ему земли в Крыму, а Павел I подарил собственный перстень в знак особого царского расположения.
На суше военные достижения греков были не менее значимы. История сохранила имена целой военной династии Мазараки. Все мужчины в этой семье были военными. Это был своеобразный ритуал Мазараки, когда судьба появлявшихся на свет мальчиков была предопределена. Генерал Семен Семенович Мазараки участвовал в Прусской кампании, отличился в боях 1812 года. Четверо его сыновей — братья Мазараки — также состояли на военной службе. Николай Семенович, как и его отец, сделал блестящую карьеру и вышел в отставку в звании генерал-майора.
Греки и их богатое духовное и культурное наследие
Выходцы из Греции оказали огромное влияние на развитие просвещения. Его началом можно считать изобретение славянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. С течением веков культурные связи двух народов только укреплялись.
Братья Лихудовы, известные ученые и доктора наук, основали первый российский вуз, который получил название Славяно-греко-латинская академия. Одним из директоров и кураторов Московского университета был Иван Иванович Мелиссино. Он происходил из древнего рода, состоявшего в родстве с византийскими императорами.
Русские греки были достойными продолжателями культурных традиций своей Родины. Так, Адриан Мазараки, младший из братьев Мазараки, оставил военную службу, чтобы посвятить себя музыке. Благодаря его усилиям активно и успешно развивалось Воронежское музыкальное общество. В доме Мазараки собирались видные деятели искусств, в том числе братья Рубинштейны. Сам Адриан Семенович прекрасно играл на разных музыкальных инструментах, под его влиянием внучка Надежда (Обухова) стала оперной певицей.
Очевидно, что выходцы из Греции сыграли одну из ключевых ролей в развитии многих сфер. Их имена навсегда вписаны в историю страны, которая для многих стала второй Родиной.