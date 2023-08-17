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Published Сегодня, 02:54

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Уже не удивление. Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей

17 августа 2023, 02:54
Фото: 1MI
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На территории Омской области в очередной раз объявлен режим «черного неба»

Режим НМУ объявлен до 11:00 сегодняшнего дня.

Об это сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.

Режим НМУ периодически фиксируется в Омской области с начала прошлого месяца, однако три недели назад, 27 июля, это явление стало постоянным и выявляется ежедневно.

Напомним, что недавно мы писали о советах Роспотребнадзора в режим неблагоприятных метеоусловий. О том, что делать и как себя вести при наступлении «черного неба» можно прочитать в материале ниже.

Пить воду, ездить на дачу и забыть об авто. Омичам рассказали, что делать в режим НМУ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нму#Режим нму#Атмосферный воздух#Грязный воздух#Примеси#Новости
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