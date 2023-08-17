Уже не удивление. Омский воздух снова подвержен рассеиванию вредных примесей

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Об это сообщили в Обь-Иртышском УГМС. На территории региона снова наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Степень опасности явления — первая.
Режим НМУ периодически фиксируется в Омской области с начала прошлого месяца, однако три недели назад, 27 июля, это явление стало постоянным и выявляется ежедневно.
Напомним, что недавно мы писали о советах Роспотребнадзора в режим неблагоприятных метеоусловий. О том, что делать и как себя вести при наступлении «черного неба» можно прочитать в материале ниже.