Умная техника и уязвимость: опасности, о которых нужно знать

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Техноблогер Павел Трухачев предупреждает, что умная техника не всегда обладает надежной системой безопасности и защиты персональных данных, особенно если ее производят малоизвестные компании, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые продвинутые модели роботов-пылесосов, помимо функции уборки, имеют встроенные камеры, которые могут использоваться для подслушивания и даже подглядывания. Однако большинство производителей предпочитают заменить камеры на лидары или инфракрасные датчики. Более дорогие модели оснащены лазерными лидарами, которые позволяют определить препятствия на пути робота.
Не только роботы-пылесосы могут быть уязвимыми для хакеров. Другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, также могут представлять угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать силуэты пользователей. И если умная камера использует облачное хранилище, то при взломе сервера производителя информация о пользователях может попасть в сеть.
Также Трухачев приводит пример компании из США, в которой робот-пылесос случайно слил личные фото пользователя в интернет. В случае взлома сервера производителя, все данные, хранящиеся в облачном хранилище, могут стать доступными для злоумышленников.