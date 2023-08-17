Умная техника и уязвимость: опасности, о которых нужно знать

Не только роботы-пылесосы могут быть уязвимыми для хакеров. Другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, также могут представлять угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать силуэты пользователей. И если умная камера использует облачное хранилище, то при взломе сервера производителя информация о пользователях может попасть в сеть.