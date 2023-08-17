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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Умная техника и уязвимость: опасности, о которых нужно знать

17 августа 2023, 12:05
Опасность использования недорогих роботов-пылесосов заключается в том, что они могут стать объектом хакерского вмешательства.

Техноблогер Павел Трухачев предупреждает, что умная техника не всегда обладает надежной системой безопасности и защиты персональных данных, особенно если ее производят малоизвестные компании, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые продвинутые модели роботов-пылесосов, помимо функции уборки, имеют встроенные камеры, которые могут использоваться для подслушивания и даже подглядывания. Однако большинство производителей предпочитают заменить камеры на лидары или инфракрасные датчики. Более дорогие модели оснащены лазерными лидарами, которые позволяют определить препятствия на пути робота.

Не только роботы-пылесосы могут быть уязвимыми для хакеров. Другие бытовые приборы, которые кажутся безопасными, также могут представлять угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать силуэты пользователей. И если умная камера использует облачное хранилище, то при взломе сервера производителя информация о пользователях может попасть в сеть.

Также Трухачев приводит пример компании из США, в которой робот-пылесос случайно слил личные фото пользователя в интернет. В случае взлома сервера производителя, все данные, хранящиеся в облачном хранилище, могут стать доступными для злоумышленников.

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