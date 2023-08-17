Угроза штрафа. В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В региональном минприроды рассказали о том, как прошла проверка на территории ООО «СПК „Дорстрой“». Ее организовали после массовых жалоб горожан на качество атмосферного воздуха. Специалисты провели замеры в районе улицы Барабинская.
Здесь представители центра экологического мониторинга выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но в профильном министерстве не уточнили каких именно.
Известно, что на этой улице находится производственная площадка асфальтного завода ООО «СПК „ДорСтрой“». Эту информацию отправили в региональную прокуратуру, чтобы сотрудники надзорного ведомства организовали внеплановую проверку.
По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности по статье 8.1 и части 3 стати 8.21 КоАП РФ. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В качестве наказания в рамках первой статьи предусмотрен штраф в размере до 100 тыс рублей, в рамках второй — штраф от 1 до 20 тыс рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Отметим, что с 27 июля в областном центре ежедневно вводят режим неблагоприятных метеоусловий. В прошлом месяце больше всего выбросов было зафиксировано на территории Советского и Кировского округов.