Угроза штрафа. В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха

По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности по статье 8.1 и части 3 стати 8.21 КоАП РФ. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В качестве наказания в рамках первой статьи предусмотрен штраф в размере до 100 тыс рублей, в рамках второй — штраф от 1 до 20 тыс рублей или приостановление деятельности до 90 суток.