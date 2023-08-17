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В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха

Угроза штрафа. В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха

17 августа 2023, 12:37
Фото: минприроды Омской области

В Омске асфальтный завод уличили в загрязнении атмосферного воздуха

Предприятие также могут временно закрыть на пару месяцев.

В региональном минприроды рассказали о том, как прошла проверка на территории ООО «СПК „Дорстрой“». Ее организовали после массовых жалоб горожан на качество атмосферного воздуха. Специалисты провели замеры в районе улицы Барабинская.

Здесь представители центра экологического мониторинга выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но в профильном министерстве не уточнили каких именно.

Известно, что на этой улице находится производственная площадка асфальтного завода ООО «СПК „ДорСтрой“». Эту информацию отправили в региональную прокуратуру, чтобы сотрудники надзорного ведомства организовали внеплановую проверку.

По итогу юрлицо привлекли к административной ответственности по статье 8.1 и части 3 стати 8.21 КоАП РФ. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В качестве наказания в рамках первой статьи предусмотрен штраф в размере до 100 тыс рублей, в рамках второй — штраф от 1 до 20 тыс рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Отметим, что с 27 июля в областном центре ежедневно вводят режим неблагоприятных метеоусловий. В прошлом месяце больше всего выбросов было зафиксировано на территории Советского и Кировского округов.

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#Алина Ясинская#Омск#Экология#Производство#Выбросы#Административная ответственность#Завод#Минприроды
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