Ученики лицея «Сириус» при помощи Genotek исследовали рыбную продукцию на фальсификат

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По сообщению издания, школьники с помощью экспертов Genotek и ВНИРО проверили, насколько указанная на упаковке рыбной продукции информация соответствует действительности. Для этого из продуктов выделили ДНК, определенный фрагмент (ген цитохромоксидазы I), который просле был отсеквенирован («прочитан»), пишет gazeta.ru
Путем сопоставления результатов генетических исследований (генетических последовательностей) с информацией из баз данных ученики лицея получили возможность точно определить реальную видовую принадлежность объектов из продуктов питания.
Так, исследования помогли установить, что под видом тарани продается сазан, за осьминога выдавались щупальца гигантского кальмара, а вместо мяса черепахи продавали обычную курицу. Также школьники выявили, что под видом икры палтуса и щуки, а также маринованных улиток продавали имитацию, произведенную из желеобразователей.
Для получения таких результатов школьники использовали молекулярно-генетические методы. В рамках работы над проектом ученики образовательного центра «Сириус» смогли изучить методы выделения ДНК, ПЦР, секвенирования по Сенгеру, получили опыт работы с базами генетических данных.
Исследование проводилось в рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы», которая в текущем году реализуется уже восьмой раз. Участники программы работали над проектами, которые предложили крупные компании — партнеры «Сириуса». Одним из них является медико-генетический центр Genotek.
Компания Genotek сотрудничает с образовательным центром «Сириус» четвертый год. В предыдущие годы она предлагала проекты, связанные с исследованием генетических взаимосвязей между сортами роз и хризантем.