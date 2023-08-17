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Published Сегодня, 17:33

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Updated Сегодня, 17:36

Туристы на пляже в Краснодарском крае остались без еды из-за енота

17 августа 2023, 17:33
Во время отдыха на одном из пляжей в Краснодарском крае, группа туристов столкнулась с неприятностью — их еда, которую они взяли с собой для пикника на свежем воздухе, была украдена енотом. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Краснодар край».

Енот подкрался к людям незаметно и быстро захватил упакованный пирог, после чего скрылся с места преступления. Об этом пишет 360tv.ru.

Никто не решился преследовать енота, возможно, поэтому он не убежал далеко. Прямо перед глазами обиженных туристов и других отдыхающих, зверек открыл упаковку пирога и начал есть.

Подписчики канала не особо сочувствовали пострадавшим. В комментариях они написали: «Умница, чтобы ускользнуть», «Какой прелестный», «Как ловко он вскрыл упаковку».

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