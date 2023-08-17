Туристы на пляже в Краснодарском крае остались без еды из-за енота

Во время отдыха на одном из пляжей в Краснодарском крае, группа туристов столкнулась с неприятностью — их еда, которую они взяли с собой для пикника на свежем воздухе, была украдена енотом. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Краснодар край».