Туристы на пляже в Краснодарском крае остались без еды из-за енота

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Енот подкрался к людям незаметно и быстро захватил упакованный пирог, после чего скрылся с места преступления. Об этом пишет 360tv.ru.
Никто не решился преследовать енота, возможно, поэтому он не убежал далеко. Прямо перед глазами обиженных туристов и других отдыхающих, зверек открыл упаковку пирога и начал есть.
Подписчики канала не особо сочувствовали пострадавшим. В комментариях они написали: «Умница, чтобы ускользнуть», «Какой прелестный», «Как ловко он вскрыл упаковку».