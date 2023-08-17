Цена нарушения. В ночном ДТП в Кировском округе Омска погибла женщина

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 04:38
Госавтоинспекторы установили, что женщина за рулем автомобиля «Honda Torneo» не предоставила преимущество при выезде с территории двора дома. Не пропустив встречную машину, она столкнулась с «Hyundai Tucson», за рулем которого находился 21-летний молодой человек.
В результате ДТП 28-летняя женщина скончалась на месте, остальным же участникам аварии, двум подросткам 2006 года рождения и двум девушкам 2005 и 2003 годов рождения, была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра в больнице из отпустили домой.
Омская полиция также сообщает, что окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.