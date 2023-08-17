Цена нарушения. В ночном ДТП в Кировском округе Омска погибла женщина

Госавтоинспекторы установили, что женщина за рулем автомобиля «Honda Torneo» не предоставила преимущество при выезде с территории двора дома. Не пропустив встречную машину, она столкнулась с «Hyundai Tucson», за рулем которого находился 21-летний молодой человек.