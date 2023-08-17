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В ночном ДТП на Левом берегу погибла 28-летняя омичка

Цена нарушения. В ночном ДТП в Кировском округе Омска погибла женщина

17 августа 2023, 03:50
Фото: Омская полиция

В ночном ДТП на Левом берегу погибла 28-летняя омичка

Вчера около 23:00 на улице Крупской в районе дома №14 столкнулись две иномарки.

Госавтоинспекторы установили, что женщина за рулем автомобиля «Honda Torneo» не предоставила преимущество при выезде с территории двора дома. Не пропустив встречную машину, она столкнулась с «Hyundai Tucson», за рулем которого находился 21-летний молодой человек.

В результате ДТП 28-летняя женщина скончалась на месте, остальным же участникам аварии, двум подросткам 2006 года рождения и двум девушкам 2005 и 2003 годов рождения, была оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра в больнице из отпустили домой.

Омская полиция также сообщает, что окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: Омская полиция
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