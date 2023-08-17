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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Техноблогер рассказал, чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

17 августа 2023, 12:05
Роботы-пылесосы, особенно те, что выпускают малоизвестные компании без должной системы безопасности, представляют определенную угрозу для пользователей.

По словам техноблогера Павла Трухачева, некоторые продвинутые модели могут не только подслушивать, как это делают умные колонки или голосовые телевизоры, но и даже снимать видео. Это происходит через камеры, которыми оборудованы некоторые роботы-пылесосы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако большинство производителей предпочитают заменить камеры на другие типы датчиков, такие как лидары или инфракрасные датчики. Например, в бюджетных моделях роботов-пылесосов установлены камеры, чтобы они могли проложить маршрут уборки, а в более дорогих моделях используется лазерный лидар или дальномер. Это значительно снижает риск несанкционированного доступа к видео или фотографиям пользователей.

Тем не менее, есть и другие бытовые приборы, которые на первый взгляд кажутся безопасными, но могут представлять определенную угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать информацию о силуэтах пользователей. Также, если умная камера использует облачное хранилище, то есть риск того, что при взломе сервера производителя личная информация может попасть в интернет. Такой случай уже произошел с одной американской компанией, когда робот-пылесос случайно опубликовал личные фотографии пользователя в интернете.

Разумно быть внимательными при выборе и использовании умных устройств в домашней среде, особенно если они произведены неизвестными компаниями. Важно обращать внимание на системы безопасности и способы хранения персональных данных, чтобы избежать возможных проблем и утечек информации.

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