Техноблогер рассказал, чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

Тем не менее, есть и другие бытовые приборы, которые на первый взгляд кажутся безопасными, но могут представлять определенную угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать информацию о силуэтах пользователей. Также, если умная камера использует облачное хранилище, то есть риск того, что при взломе сервера производителя личная информация может попасть в интернет. Такой случай уже произошел с одной американской компанией, когда робот-пылесос случайно опубликовал личные фотографии пользователя в интернете.