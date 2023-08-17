Техноблогер рассказал, чем опасны бюджетные роботы-пылесосы

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По словам техноблогера Павла Трухачева, некоторые продвинутые модели могут не только подслушивать, как это делают умные колонки или голосовые телевизоры, но и даже снимать видео. Это происходит через камеры, которыми оборудованы некоторые роботы-пылесосы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако большинство производителей предпочитают заменить камеры на другие типы датчиков, такие как лидары или инфракрасные датчики. Например, в бюджетных моделях роботов-пылесосов установлены камеры, чтобы они могли проложить маршрут уборки, а в более дорогих моделях используется лазерный лидар или дальномер. Это значительно снижает риск несанкционированного доступа к видео или фотографиям пользователей.
Тем не менее, есть и другие бытовые приборы, которые на первый взгляд кажутся безопасными, но могут представлять определенную угрозу. Например, настольные лампы с функцией управления жестами могут передавать информацию о силуэтах пользователей. Также, если умная камера использует облачное хранилище, то есть риск того, что при взломе сервера производителя личная информация может попасть в интернет. Такой случай уже произошел с одной американской компанией, когда робот-пылесос случайно опубликовал личные фотографии пользователя в интернете.
Разумно быть внимательными при выборе и использовании умных устройств в домашней среде, особенно если они произведены неизвестными компаниями. Важно обращать внимание на системы безопасности и способы хранения персональных данных, чтобы избежать возможных проблем и утечек информации.