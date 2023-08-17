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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Стилист рассказала о самых модных аксессуарах осени

17 августа 2023, 16:45
Модный специалист и индивидуальный стилист Варвара Ферштут поделилась секретами нового модного сезона, касающихся аксессуаров.

В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru она отметила, что один из самых заметных модных аксессуаров осени — тонкие ремни, включая ремень-шнурок. Их можно использовать для подчеркивания талии на пиджаках, пальто и юбках. Еще одной интересной новинкой является галстук. Он может не всем подойти и понравиться, так как имеет некоторую маскулинность. При этом на маленькой груди галстук будет выглядеть стильно. Галстук придаст образу дополнительную вертикальность, вытянет фигуру и сделает ее стройнее. Рекомендуется сочетать галстук с женственными и фемининными элементами в образе, приводит примеры Варвара Ферштут.

Если вы любите украшения, то обратите внимание на кулоны с длинными цепочками, серьги-кафы и большие заколки. Украшения играют важную роль в завершении образа, добавляют последний штрих и подчеркивают вашу индивидуальность, всегда привлекая внимание, советует эксперт.

Уникальным трендом сезона станут крупные объемные цветы из ткани. Они ассоциируются с брендом Magda Butrym. Также популярными будут чокеры, броши — чем они крупнее, тем лучше, отмечает Варвара Ферштут.

Еще одним модным трендом грядущего сезона будут цепочки и пояса-цепи. Их можно будет носить на талии или бедрах. Будут актуальны как крупные, так и тонкие и многоуровневые цепочки на юбку, пиджак, брюки или джинсы.

Также в тренде будут драпировки. Собранные складки — неоспоримый тренд. Рюши и воланы из нулевых также останутся актуальными. Прозрачность, которой дизайнеры использовали максимальное количество, будет встречаться в некоторых случаях: топы, лонгсливы или полностью прозрачные предметы одежды, завершает рассказ стилист.

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