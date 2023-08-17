Стилист рассказала о самых модных аксессуарах осени

В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru она отметила, что один из самых заметных модных аксессуаров осени — тонкие ремни, включая ремень-шнурок. Их можно использовать для подчеркивания талии на пиджаках, пальто и юбках. Еще одной интересной новинкой является галстук. Он может не всем подойти и понравиться, так как имеет некоторую маскулинность. При этом на маленькой груди галстук будет выглядеть стильно. Галстук придаст образу дополнительную вертикальность, вытянет фигуру и сделает ее стройнее. Рекомендуется сочетать галстук с женственными и фемининными элементами в образе, приводит примеры Варвара Ферштут.