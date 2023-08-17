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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Иллюстрация

Старгород, Чукреевка и Водники. Топ-5 самых дорогих коттеджей в Омске

17 августа 2023, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омском микрорайоне Старгород за 70 млн рублей продают коттедж с зимним садом

Город55 составил подборку самых дорогих выставленных на продажу домов, которые находятся в пределах Омска.

В Омской области с каждым годом увеличивается число построенных частных домов: если в 2021 году возвели 2760 частных домов общей площадью 370 тысяч кв. (в среднем площадь одного дома 134 кв. м), то в 2022-м количество новых частных домов достигло уже цифры 2882. Их общая площадь составила 432 тысячи кв. м (средняя площадь одного дома — 149 квадратов).

Город55 посмотрел, сколько стоят самые дорогие дома и коттеджи, выставленные в настоящий момент на продажу. В топ-5 разброс цен составил от 55 до 70 млн рублей. Рассказываем, что же омичи предлагают за такую сумму.

1 место — 500 квадратов, четыре уровня и зимний сад

Дороже всех оказался четырехуровневый коттедж 2009 года постройки по улице Нагибина в Старгороде. За 70 млн рублей покупатель получит дом общей площадью 498 кв. м и 11 соток земли.

На цокольном этаже находится сауна с лаундж-зоной, бильярдный зал с камином, гардеробные, постирочные и сушильные комнаты, а также технический блок. Первый этаж занимает столовая с гостиной, гостевые спальни и санузлы, гараж. Здесь же есть балкон и выход в сад.

Второй этаж отведен под спальни (на этот раз для членов семьи), санузлы, гардеробную, кабинеты и зимний сад, который, по сути, представляет собой лаундж-зону с фонтаном, книжными шкафами и диванами. Четвертый уровень — это мансардный этаж, где расположилась отдельная комната со спальным местом и печью, а также помещение свободного назначения. По мнению продавца, сюда отлично вписалась бы какая-нибудь творческая мастерская.

В гараже можно поставить две машины. А на территории участка есть сад, зона летней кухни с мангалом, теплица, хозяйственный двор и даже огород (видимо, на случай, если владельцам коттеджа захочется самим вырастить картофель, морковь и прочее).

Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-классаКоттедж премиум-класса
Коттедж премиум-класса
Фото: Скриншот Авито

2 место — три отдельных дома с банями в каждом

Следующий лот стоимостью 65 млн рублей на самом деле включает не один, а сразу три дома: два из них площадью 180 кв. м, еще один — 130 кв. м. В каждом из деревянных домов, построенных в 2014 году, есть по бане. Находятся они на улице Приветливая элитного поселка Чукреевка.

Покупатель получит в свое пользование участок 17 соток. Здесь же расположена мангальная зона и гараж. Кстати, использовать «жилой комплекс» предлагают не только для собственного проживания, но и как бизнес.

Из плюсов этого предложения стоит отметить большое количество зелени на участке (фотографии это подтверждают).

Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 сотокТри дома на земельном участке в 17 соток
Три дома на земельном участке в 17 соток
Фото: Скриншот Авито

3 место — поле и березовый лес перед домом, но нужны вложения в ремонт

Снова Чукреевка. 60 млн рублей — стоимость дома общей площадью 698,3 кв. м и участка 15 соток, расположенных по улице Дивная.

Начнем с плюсов: в трехэтажном кирпичном коттедже, выполненном в стиле шале, 10 комнат, три санузла, две гардеробных, мастерская и гараж на пять машин. На крыже гаража, кстати, обустроена зона отдыха.

До коттеджа ведет асфальтированная дорога, при этом перед домом расстилается поле и березовый лес. Поэтому зимой будут доступны развлечения в виде катания на лыжах и снегоходе, а летом — на велосипеде и квадроцикле.

А теперь к минусам. Если вы рассчитывали заплатить 60 млн и сразу въехать и жить в доме, увы, не получится. Коттедж с черновой отделкой, так что придется еще вложиться в ремонт и обустройство всех комнат.

В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделкаВ трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
В трехэтажном доме выполнена только черновая отделка
Фото: Скриншот Авито

4 место — центр города и соседи-арендаторы на первом этаже

За 58 млн рублей пытаются продать двухэтажный дом на 6-й Северной, 129, построенный в 2000 году. Площадь самого дома составляет 852 кв. м, в придачу участок 9 соток.

Пожить на первом этаже не удастся: он сдан в аренду двум организациям — салону печати и торгово-производственной компании. Второй этаж — как раз жилой.

«Я живу в этом доме с 2007, продаю сам. Все проблемы доставшиеся от бывших хозяев исправил», — сообщает продавец.

В доме пол с подогревом. Есть сразу три гаража: один на две машины, второй занят арендаторами, третий — неотапливаемый. О внутреннем интерьере сложно что-то сказать, так как продавец не добавил фотографий комнат. Но в объявлении утверждается, что в доме сделан дизайнерский ремонт.

Будущему владельцу придется уживаться с арендаторамиБудущему владельцу придется уживаться с арендаторами
Будущему владельцу придется уживаться с арендаторами
Фото: Скриншот Авито

5 место — пара минут до парков, собственный кинозал и бассейн

Самым большим по площади — 1070 квадратов — оказался коттедж в самом центре города, по адресу 2-я Кольцевая, 7. Стоит пятиуровневый дом 55 млн рублей.

В шаговой доступности от коттеджа — дендрологический сад имени Гензе и Старозагородная роща.

«Удобствo локации заключается с одной стороны вo всех преимуществах расположения в центрe города, c другой стороны — в тишинe и экологичности, окружающего участок зеленного массива Дендрологического сада им. Г. И. Гензе», — говорится в объявлении.

В пятиуровневом доме есть лифт, собственное СПА с бассейном, хаммам, кинозал и аквариум. Мебелью комнаты не обставлены, но внутренняя отделка готова. Использовали для нее премиальные материалы. Дом также подключен ко всем инженерным коммуникациям.

Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре городаОсобняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Особняк площадью более 1000 кв. м в центре города
Фото: Скриншот Авито

Напомним, ранее Город55 рассказывал о дорогих и дешевых продаваемых в Омске квартирах. Самые дорогие апартаменты, например, стоят 70 млн рублей. Это двухуровневая квартира площадью 273,8 кв. м в элитном доме на Красина.

25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
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#Юлия Истомина#Недвижимость#Коттедж#Элитное жилье#Продажа#Объявление#Общество#Город#Новости#Омск
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