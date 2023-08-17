Старгород, Чукреевка и Водники. Топ-5 самых дорогих коттеджей в Омске

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В Омской области с каждым годом увеличивается число построенных частных домов: если в 2021 году возвели 2760 частных домов общей площадью 370 тысяч кв. (в среднем площадь одного дома 134 кв. м), то в 2022-м количество новых частных домов достигло уже цифры 2882. Их общая площадь составила 432 тысячи кв. м (средняя площадь одного дома — 149 квадратов).
Город55 посмотрел, сколько стоят самые дорогие дома и коттеджи, выставленные в настоящий момент на продажу. В топ-5 разброс цен составил от 55 до 70 млн рублей. Рассказываем, что же омичи предлагают за такую сумму.
Дороже всех оказался четырехуровневый коттедж 2009 года постройки по улице Нагибина в Старгороде. За 70 млн рублей покупатель получит дом общей площадью 498 кв. м и 11 соток земли.
На цокольном этаже находится сауна с лаундж-зоной, бильярдный зал с камином, гардеробные, постирочные и сушильные комнаты, а также технический блок. Первый этаж занимает столовая с гостиной, гостевые спальни и санузлы, гараж. Здесь же есть балкон и выход в сад.
Второй этаж отведен под спальни (на этот раз для членов семьи), санузлы, гардеробную, кабинеты и зимний сад, который, по сути, представляет собой лаундж-зону с фонтаном, книжными шкафами и диванами. Четвертый уровень — это мансардный этаж, где расположилась отдельная комната со спальным местом и печью, а также помещение свободного назначения. По мнению продавца, сюда отлично вписалась бы какая-нибудь творческая мастерская.
В гараже можно поставить две машины. А на территории участка есть сад, зона летней кухни с мангалом, теплица, хозяйственный двор и даже огород (видимо, на случай, если владельцам коттеджа захочется самим вырастить картофель, морковь и прочее).
Следующий лот стоимостью 65 млн рублей на самом деле включает не один, а сразу три дома: два из них площадью 180 кв. м, еще один — 130 кв. м. В каждом из деревянных домов, построенных в 2014 году, есть по бане. Находятся они на улице Приветливая элитного поселка Чукреевка.
Покупатель получит в свое пользование участок 17 соток. Здесь же расположена мангальная зона и гараж. Кстати, использовать «жилой комплекс» предлагают не только для собственного проживания, но и как бизнес.
Из плюсов этого предложения стоит отметить большое количество зелени на участке (фотографии это подтверждают).
Снова Чукреевка. 60 млн рублей — стоимость дома общей площадью 698,3 кв. м и участка 15 соток, расположенных по улице Дивная.
Начнем с плюсов: в трехэтажном кирпичном коттедже, выполненном в стиле шале, 10 комнат, три санузла, две гардеробных, мастерская и гараж на пять машин. На крыже гаража, кстати, обустроена зона отдыха.
До коттеджа ведет асфальтированная дорога, при этом перед домом расстилается поле и березовый лес. Поэтому зимой будут доступны развлечения в виде катания на лыжах и снегоходе, а летом — на велосипеде и квадроцикле.
А теперь к минусам. Если вы рассчитывали заплатить 60 млн и сразу въехать и жить в доме, увы, не получится. Коттедж с черновой отделкой, так что придется еще вложиться в ремонт и обустройство всех комнат.
За 58 млн рублей пытаются продать двухэтажный дом на 6-й Северной, 129, построенный в 2000 году. Площадь самого дома составляет 852 кв. м, в придачу участок 9 соток.
Пожить на первом этаже не удастся: он сдан в аренду двум организациям — салону печати и торгово-производственной компании. Второй этаж — как раз жилой.
«Я живу в этом доме с 2007, продаю сам. Все проблемы доставшиеся от бывших хозяев исправил», — сообщает продавец.
В доме пол с подогревом. Есть сразу три гаража: один на две машины, второй занят арендаторами, третий — неотапливаемый. О внутреннем интерьере сложно что-то сказать, так как продавец не добавил фотографий комнат. Но в объявлении утверждается, что в доме сделан дизайнерский ремонт.
Самым большим по площади — 1070 квадратов — оказался коттедж в самом центре города, по адресу 2-я Кольцевая, 7. Стоит пятиуровневый дом 55 млн рублей.
В шаговой доступности от коттеджа — дендрологический сад имени Гензе и Старозагородная роща.
«Удобствo локации заключается с одной стороны вo всех преимуществах расположения в центрe города, c другой стороны — в тишинe и экологичности, окружающего участок зеленного массива Дендрологического сада им. Г. И. Гензе», — говорится в объявлении.
В пятиуровневом доме есть лифт, собственное СПА с бассейном, хаммам, кинозал и аквариум. Мебелью комнаты не обставлены, но внутренняя отделка готова. Использовали для нее премиальные материалы. Дом также подключен ко всем инженерным коммуникациям.