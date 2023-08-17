Старгород, Чукреевка и Водники. Топ-5 самых дорогих коттеджей в Омске

Второй этаж отведен под спальни (на этот раз для членов семьи), санузлы, гардеробную, кабинеты и зимний сад, который, по сути, представляет собой лаундж-зону с фонтаном, книжными шкафами и диванами. Четвертый уровень — это мансардный этаж, где расположилась отдельная комната со спальным местом и печью, а также помещение свободного назначения. По мнению продавца, сюда отлично вписалась бы какая-нибудь творческая мастерская.