Сомелье, зоолог, режиссер. Какие необычные вакансии предлагают омичам

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter составили список необычных вакансий, которые предлагают омичам в августе.
Так, в ДК имени Красной Гвардии требуется режиссер массовых праздников. Кандидату готовы предложить зарплату от 25 тысяч рублей. Режиссеру предстоит писать сценарии мероприятий, разрабатывать концепцию праздников, подбирать состав исполнителей.
В ресторан «Метаморфозы» ищут сомелье. Специалисту необходимо будет консультировать гостей по ассортименту алкогольных напитков и блюд, давать рекомендации по их сочетанию, составлять винную карту. Зарплата в объявлении не указана. Из бонусов — бесплатное питание, такси в конце смены за счет работодателя.
В бюджетном учреждении «Птичья гавань» открыта вакансия для зоолога. Соискателю предлагают зарплату от 20 до 25 тысяч рублей. Зоолог будет следить за содержанием животных и птиц, разрабатывать информационные материалы.
Ранее Город55 рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях текущего месяца. Больше всего готовы платить геодезисту-камеральщику.