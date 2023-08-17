Сомелье, зоолог, режиссер. Какие необычные вакансии предлагают омичам

В ресторан «Метаморфозы» ищут сомелье. Специалисту необходимо будет консультировать гостей по ассортименту алкогольных напитков и блюд, давать рекомендации по их сочетанию, составлять винную карту. Зарплата в объявлении не указана. Из бонусов — бесплатное питание, такси в конце смены за счет работодателя.