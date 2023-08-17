Сбер запустил в Сибири «Родительский» промо-вклад

Услуга доступна родителям, открывшим на имя своего несовершеннолетнего ребенка вклад или СберКарту с тарифом «Детский». Кроме того, воспользоваться сервисом могут те, кто хоть раз получал социальные выплаты на карту, счет или вклад Сбера. Клиенты, которые на данный момент по тем или иным причинам не подходят под условия оформления такого вклада, располагают возможностью открыть его до 9 ноября, выполнив одно из выше перечисленных условий.