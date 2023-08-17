Сбер приглашает сибиряков на фестиваль «Звездопад Персеиды»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет 19 и 20 августа в палаточном лагере «Приют Караташ» на поляне Топшуур на вершине Малой Синюхи.
Участники смогут увидеть уникальное природное явление — метеоритный поток Персеиды, который пройдет в эти дни над Землей. Кроме того, в программе для гостей фестиваля предусмотрены акустический концерт на высоте 1240 метров, лекции о космосе от астрономов, чайные церемонии и медитативные практики, а также экскурсия по алтайским экотропам.
Забронировать место и узнать подробности мероприятия можно по ссылке.