Сбер приглашает сибиряков на фестиваль «Звездопад Персеиды»

Участники смогут увидеть уникальное природное явление — метеоритный поток Персеиды, который пройдет в эти дни над Землей. Кроме того, в программе для гостей фестиваля предусмотрены акустический концерт на высоте 1240 метров, лекции о космосе от астрономов, чайные церемонии и медитативные практики, а также экскурсия по алтайским экотропам.