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Сбер приглашает сибиряков на фестиваль «Звездопад Персеиды»

Сбер приглашает сибиряков на фестиваль «Звездопад Персеиды»

17 августа 2023, 08:36
Фото: 1MI
Сбер и курорт «Манжерок» приглашают всех желающих на фестиваль «Звездопад Персеиды».

Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет 19 и 20 августа в палаточном лагере «Приют Караташ» на поляне Топшуур на вершине Малой Синюхи.

Участники смогут увидеть уникальное природное явление — метеоритный поток Персеиды, который пройдет в эти дни над Землей. Кроме того, в программе для гостей фестиваля предусмотрены акустический концерт на высоте 1240 метров, лекции о космосе от астрономов, чайные церемонии и медитативные практики, а также экскурсия по алтайским экотропам.

Забронировать место и узнать подробности мероприятия можно по ссылке.

#Омск#Омская область#Общество
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