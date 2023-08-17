Русскоязычные жители Турции делятся своими рекомендациями, как перенести жару

Летом в Эскишехире, по словам местных жителей, прохладнее, чем в Анталье и других городах побережья. Однако здесь очень высокий уровень УФ-индекса, что означает большую солнечную активность. В июле индекс достигал значения 11, в то время как в Москве самые жаркие дни редко превышают 7. Поэтому без солнцезащитного крема и широкополой головной шляпы на улице лучше не находиться.