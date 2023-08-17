Русскоязычные жители Турции делятся своими рекомендациями, как перенести жару

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Местные жители «Старого города», как называется Эскишехир, рассказали о способах борьбы с этой жарой. Одна из студенток местного вуза, Алина, поделилась своим опытом: она не могла спать всю ночь и, чтобы облегчить ситуацию, приняла холодный душ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Летом в Эскишехире, по словам местных жителей, прохладнее, чем в Анталье и других городах побережья. Однако здесь очень высокий уровень УФ-индекса, что означает большую солнечную активность. В июле индекс достигал значения 11, в то время как в Москве самые жаркие дни редко превышают 7. Поэтому без солнцезащитного крема и широкополой головной шляпы на улице лучше не находиться.
Ольга, которая уже три года проживает в Эскишехире, отмечает, что по сравнению с Краснодарским краем здесь переносить жару проще из-за сухого воздуха и низкой влажности. Однако она сомневается в достоверности данных о плюс 50 градусах, поскольку необъяснимо, где и при каких условиях такие показатели были зафиксированы.
В отличие от Эскишехира, Стамбул более предсказуем и спокоен. В последние дни, по словам экспатов проживающих в этом городе, там даже было облачно при плюс 32 градусах.
Местные жители имеют свои особенные способы справляться с жарой. Они знают места, скрытые от туристов, где можно рыбачить, сидеть на складных креслах, пить чай и наслаждаться морем.