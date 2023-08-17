Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием

Posted 17 августа 2023, 06:34
Published 17 августа 2023, 06:34
Modified 17 августа 2023, 06:40
Updated 17 августа 2023, 06:40
В рамках проверки проводились исследования готовых блюд и продуктов питания, все они также проходили лабораторные исследования на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям.
Проверялось калорийность, химический состав, температура готовых блюд и соответствие питания заявленному меню.
Омский Роспотребнадзор сообщает, что количество образовательных учреждений, в которых были выявлены нарушения составляет 614 (72,3%). Количество школ, не имеющих нарушений, на порядок меньше — 235 (27,7%).
За выявленные нарушения было составлено 622 протокола об административном правонарушении. Из них в виде предупреждения — 605, в виде штрафа -17 на общую сумму 143000 рублей.
За прошедший учебный год были проведены проверки операторов питания и поставщиков продуктов в образовательные учреждения. 172 проверки проводились с лабораторным контролем. Из 159 поставщиков, 13 не имеют складских помещений. Отбор проб продуктов них проводился непосредственно в момент поставки продуктов питания в школу.
Проверка показала, что у 88 операторов выявлены нарушения, эта цифра составляет 50,9% от их общего числа. Составлено 102 протокола и вынесено 88 постановлений, из них 74 предупреждения и 14 штрафов на общую сумму 185000 рублей.
Контроль питания в образовательных организациях будет продолжен в следующем учебном году.