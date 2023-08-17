Режиссер из России снял ролик в стиле Миядзаки

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В интервью RTVI Алексеев подробно рассказал о своих фильмах.
«Я случайно услышал оркестровую версию песни моей юности — „Многоточие — в жизни так бывает“. И сразу же у меня возникла мысль: тот, кто аранжировал старый рэп-трек для оркестра, должен быть большим поклонником Дзё Хисаиси — композитора всех фильмов Хаяо Миядзаки. И вот появилась идея сочетать эстетику детских воспоминаний с визуальной привлекательностью добрых и теплых фильмов Хаяо Миядзаки», — написал Алексеев в своем телеграм-канале. Над видеороликом «Воспоминания детства» он работал совместно с художником Сергеем Козловым.
Алексеев подчеркнул, что этот ролик — выражение уважения к авторам студии Ghibli и их работам, которые были неотъемлемой частью его детства. Он также отметил, что на создание подобных работ у него уходит около месяца.
Студия Ghibli пока не прокомментировала появление этого ролика, который стал популярным в социальных сетях.
На странице Алексеева есть и другие работы, созданные им с помощью ИИ. Например, он представил, как мог бы выглядеть фильм, снятый в стиле импрессионистов, а также фильм-катастрофу, снятый в прошлом веке. Режиссер отметил, что пока не участвовал в конкурсах и фестивалях со своими работами.
«Наконец-то наступило время, когда любой человек может создать фильм, не выходя из дома, без большой команды и огромного бюджета! В последний месяц я провел 145 часов, путешествуя по просторам нейросетей, писал сценарии и придумывал персонажей. Я даже исполнил роли всех героев при создании анимации и озвучивании», — говорил Алексеев о своей работе «Дом снов», выполненной в эстетике ретро-футуризма.
По словам режиссера, пока он не планирует делать полнометражные фильмы, так как технологии еще не позволяют создавать полноценные истории с длительным хронометражем.