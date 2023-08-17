Режиссер из России снял ролик в стиле Миядзаки

«Наконец-то наступило время, когда любой человек может создать фильм, не выходя из дома, без большой команды и огромного бюджета! В последний месяц я провел 145 часов, путешествуя по просторам нейросетей, писал сценарии и придумывал персонажей. Я даже исполнил роли всех героев при создании анимации и озвучивании», — говорил Алексеев о своей работе «Дом снов», выполненной в эстетике ретро-футуризма.