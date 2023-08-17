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РЭО инвестирует 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

РЭО инвестирует 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

17 августа 2023, 17:06
Фото: piqsels.com
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в ходе рабочего визита в Ростовскую область обсудил с губернатором региона Василием Голубевым ход реализации проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории области.

Как заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, согласно ранее достигнутых договоренностей, на территории Ростовской области будет возведено три таких объекта суммарной мощностью более 1 млн тонн в год. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

«Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза, согласно целям нацпроекта „Экология“. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

В свою очередь, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что создание Новочеркасского МЭОК, мощность которого составит до 300 тыс. тонн ежегодно, будет проходить в рамках реализации концессионного соглашения, оно будет подписано в ближайшем будущем.

Он также добавил, что другие два объекта — Красносулинский МЭОК мощностью обработки 250 тыс. тонн и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки свыше 500 тыс. тонн в год — планируется реализовать в рамках инвестпроектов.

Подчеркивая важность продолжения системной работы по обращению с ТКО, Василий Голубев отметил, что при поддержке федерального центра будет ликвидирован накопленный экологический ущерб и в скором времени в регионе появится вся необходимая инфраструктура.

«Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути. При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — добавил донской губернатор.

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