РЭО инвестирует 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

В свою очередь, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что создание Новочеркасского МЭОК, мощность которого составит до 300 тыс. тонн ежегодно, будет проходить в рамках реализации концессионного соглашения, оно будет подписано в ближайшем будущем.