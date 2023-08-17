Путь одного пакета

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Вы заплатили — и специальные люди увозят мусор на свалку. О чем задумываться? Был мусор — а наутро его уже нет. Вот если не будут вывозить, тогда надо жаловаться. Однако коммунальное хозяйство наших городов — сложнейшая система. Когда в европейских столицах бастуют мусорщики, эти города моментально превращаются в помойки — все, целиком. Поэтому в серии материалов об экологии Омска имеет смысл рассказать о том пути, который проходит наш мусор.
Итак, этап первый — контейнер. Кстати, за чистотой и порядком на контейнерных площадках следят управляющие компании. Кое-где уже начинают раздельный сбор мусора, но это тема отдельного разговора.
А вот дальше? Дальше приезжает мусоровоз. Кстати, их только в Омске несколько сотен. Далеко не все они принадлежат региональному оператору «Магнит», действует немало подрядных организаций. Их называют «возчиками», главным условием при заключении договоров было наличие современных машин. В основном это специализированные машины МАН и Skania.
Кто на них работает?
Член общественной палаты Российской Федерации Владимир Лифантьев поездил с одним из водителей мусоровоза и записал интервью с ним. У нас не так часто делают интервью с представителями массовых профессий. Однако то, что происходит «за городским фасадом», очень интересно.
Водитель мусоровоза Александр Шишин — один из тех, кому приходится вставать раньше всех в нашем городе.
— Во сколько начинается смена?
— Где-то в четыре выезжаем из базы. Это в будни, когда знаешь, что днем пробки будут. И во дворах в это время никто не мешает, не выезжает.
— Сколько контейнеров забираете за день?
— У меня получается где-то 250.
— Что-то необычное бывает?
— Всякое бывает. И диваны пытаются в контейнер запихнуть. А был смешной случай. Иногда занимаемся вывозкой крупногабаритного мусора. Подъезжаем к подъезду — стоит разобранный шифоньер. Берем его, уже собирались закидывать. А это, оказывается, ребята переезжали, аккуратно вынесли, а мы чуть их шифоньер не увезли.
— Люди как реагируют? Раньше вывозкой мусора занимались управляющие компании, у каждой были свои подрядчики-мусоровозы. А сейчас — единая структура…
— Я на себе не ощущаю. Я — водитель, приехал, забрал, увез. Всем, конечно, не угодишь, люди разные. Кто-то жалуется, что рано приехали. Кому-то, наоборот, пораньше надо.
— Я видел рядом с некоторыми рынками, как на обычные контейнерные площадки выкидывают коммерческий мусор, что в целом не очень законно. Часто на обычных бытовых площадках бывает коммерческий мусор?
— Да, часто. Даже уже знаешь, чего ожидать. Обычная площадка, которая к дому привязана, а там постоянно от цветочных магазинов отходы. С магазинов каких-то других бывает.
— Как-то читал в новостях, что, наверное, из-за банды карманников на сортировке попалось сразу 50 паспортов. Это, наверное, нетипичная ситуация. А что-то, связанное с криминалом, попадалось?
— У меня — нет. Другим водителям попадались деньги. Целое расследование было. Я так понял — семья копила деньги, прятали в подушку, а ее кто-то, кто не знал, выкинул в мусоропровод. Но они вовремя спохватились, поехали за мусоровозом и нашли — уже на заводе. Были случаи, когда находишь сумочки с документами. Не часто, конечно. Или в полицию обращаешься, или находишь человека в соцсетях. И уже оттуда узнаешь, что сумочку украли.
Из мусоровоза отходы попадают на сортировочный завод. И вот тут — главное отличие от того, что было до начала мусорной реформы. Раньше мусор просто вываливался на полигоне, а местные «обитатели» выкапывали из него то, что можно сдать в пункты приема вторсырья. Сейчас же построено два мусоросортировочных завода. В проекте еще три. То есть «свежий» мусор из контейнеров направляется не на свалку, а на транспортировочную ленту завода. Поставлена задача довести долю сортируемого мусора до 80%. По сравнению с другими регионами — это очень амбициозная задача.
Что происходит на заводе?
В принципе, о том, как работают заводы, уже писали. Но только тогда, когда они запускались. А сегодня «гидом» для рассказа о заводе стал мастер Илья Крикунов.
— Коммунальные отходы, поступающие из города, загружаются в пакеторазрыватель для выравнивания слоя. Отделяются крупногабаритные фракции, и мусор поступает в модули для дальнейшей сортировки.
— Как технологически отсортировываются металл, пластик, бумага?
— После зоны выгрузки твердые коммунальные отходы попадают по транспортировочной линии в первый сортировочный модуль. Там происходит предварительная, ручная обработка.
— Какие фракции выделяются?
— Картон, пленка, стекло. Металл отделяется автоматически магнитным сепаратором.
Следующий этап — загрузка разделенных на фракции отходов под прессы, после чего получаются заготовки для дальнейшей переработки. Например, из отсортированного полиэтилена будут производить стройматериалы, такие, как геомембрана.
После извлечения всех полезных фракций отсортированная часть уходит на вторичную переработку, а так называемая несортируемая часть — на полигоны длительного хранения.
Окончание первого этапа мусорной реформы в Омской области намечено на 2025 год. К этому времени нужно будет решить вопросы не только с сортировкой, но и с захоронением или уничтожением теми или иными способам несортируемого остатка. И это — тоже очень амбициозная задача.