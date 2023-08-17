Путь одного пакета

Из мусоровоза отходы попадают на сортировочный завод. И вот тут — главное отличие от того, что было до начала мусорной реформы. Раньше мусор просто вываливался на полигоне, а местные «обитатели» выкапывали из него то, что можно сдать в пункты приема вторсырья. Сейчас же построено два мусоросортировочных завода. В проекте еще три. То есть «свежий» мусор из контейнеров направляется не на свалку, а на транспортировочную ленту завода. Поставлена задача довести долю сортируемого мусора до 80%. По сравнению с другими регионами — это очень амбициозная задача.