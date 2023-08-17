Психолог Анна Липкина о перспективах Елены Блиновской после судебного скандала

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Однако психолог Анна Липкина считает, что это не помешает блогеру восстановиться и продолжить свою деятельность в будущем. По ее мнению, Блиновская может стать своего рода русской версией финансиста из «Волка с Уолл-стрит», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История предпринимателя Джордана Белфорта, который после тюремного срока за мошенничество сумел стать мотивационным оратором, служит примером того, как человек может пережить подобные трудности и продолжить успешную карьеру.
Психолог объясняет: «Скандал связан с бизнес-аспектами ее работы, а не с содержанием и полезностью ее продукции. Она совершила экономическое преступление и про ее тренинги будет выходить еще больше разоблачений. Но это вряд ли помешает ей зарабатывать».
Анна Липкина напоминает, что даже крупные бренды и всемирно известные личности имели большие проблемы с репутацией, но продолжали успешно работать. Например, бренды Hugo Boss и Volkswagen, которые все еще активны, несмотря на свои связи с нацистским режимом в прошлом.
Психолог также рассказала, как Блиновская будет выстраивать новый имидж, когда шумиха вокруг ее долгов и судебных тяжб утихнет. Она предполагает, что блогер будет искренне раскаиваться перед своей аудиторией, возможно, займется благотворительностью и создаст «человеческий» образ. Это позволит вернуть часть ее фанатов. Также можно ожидать серии интервью или даже сериала, подобно делу аферистки Анны Делви.