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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:39

Психолог Анна Липкина о перспективах Елены Блиновской после судебного скандала

17 августа 2023, 07:18
Вокруг блогера Елены Блиновской все больше разгорается скандал. В ходе судебного разбирательства были арестованы активы на 64 миллиарда рублей, у инфлюенсера были заморожены десятки счетов. Такие события негативно отразились на ее финансовом положении и репутации.

Однако психолог Анна Липкина считает, что это не помешает блогеру восстановиться и продолжить свою деятельность в будущем. По ее мнению, Блиновская может стать своего рода русской версией финансиста из «Волка с Уолл-стрит», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История предпринимателя Джордана Белфорта, который после тюремного срока за мошенничество сумел стать мотивационным оратором, служит примером того, как человек может пережить подобные трудности и продолжить успешную карьеру.

Психолог объясняет: «Скандал связан с бизнес-аспектами ее работы, а не с содержанием и полезностью ее продукции. Она совершила экономическое преступление и про ее тренинги будет выходить еще больше разоблачений. Но это вряд ли помешает ей зарабатывать».

Анна Липкина напоминает, что даже крупные бренды и всемирно известные личности имели большие проблемы с репутацией, но продолжали успешно работать. Например, бренды Hugo Boss и Volkswagen, которые все еще активны, несмотря на свои связи с нацистским режимом в прошлом.

Психолог также рассказала, как Блиновская будет выстраивать новый имидж, когда шумиха вокруг ее долгов и судебных тяжб утихнет. Она предполагает, что блогер будет искренне раскаиваться перед своей аудиторией, возможно, займется благотворительностью и создаст «человеческий» образ. Это позволит вернуть часть ее фанатов. Также можно ожидать серии интервью или даже сериала, подобно делу аферистки Анны Делви.

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