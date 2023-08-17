Психолог Анна Липкина о перспективах Елены Блиновской после судебного скандала

Психолог также рассказала, как Блиновская будет выстраивать новый имидж, когда шумиха вокруг ее долгов и судебных тяжб утихнет. Она предполагает, что блогер будет искренне раскаиваться перед своей аудиторией, возможно, займется благотворительностью и создаст «человеческий» образ. Это позволит вернуть часть ее фанатов. Также можно ожидать серии интервью или даже сериала, подобно делу аферистки Анны Делви.